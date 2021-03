Globos de Oro 2021: ¿Quiénes fueron los ganadores en la premiación?

Los Globos de Oro dejaron esta noche dos claras ganadoras en el apartado televisivo: "The Crown", el drama sobre la familia real británica, que se llevó cuatro premios; y "The Queen's Gambit", con dos galardones para la miniserie que ha despertado una inesperada fiebre por el juego del ajedrez.

Ambos títulos son dos fenómenos televisivos de Netflix, plataforma que en Estados Unidos también emite la otra triunfadora de la noche, "Schitt's Creek", que cosechó dos victorias en comedia pero vio como la estatuilla a mejor actor se fue para Jason Sudeikis, protagonista de "Ted Lasso", la serie revelación de Apple.

Hubo pocas sorpresas más en la sección televisiva, que también confirmó a la argentina Anya Taylor-Joy, de 24 años, como una de las grandes promesas de Hollywood al llevarse el premio a mejor protagonista de una serie limitada (miniserie).

"THE CROWN", LA JOYA DE LA CORONA DE LA PEQUEÑA PANTALLA

"The Crown" fue la absoluta vencedora de los premios entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) al llevarse cuatro Globos. Partía con seis nominaciones, pero no pudo ganarlas todas porque en algunas categorías de interpretación contaba con candidatura doble. Aun así triunfó todo lo que pudo.

La ficción se proclamó como mejor serie dramática, algo que ya logró en 2017 con su primera temporada. Sus dos protagonistas se llevaron la estatuilla a mejor interpretación dramática: Emma Corrin por su papel como Lady Di y Josh O'Connor por encarnar a un joven Príncipe Carlos.

"THE QUEEN'S GAMBIT" y ANYA TAYLOR-JOY, FENÓMENO TELEVISIVO DEL AÑO

El triunfo de Anya Taylor-Joy, quien cuenta con triple nacionalidad argentina, británica y estadounidense, supuso la representación latina en la ceremonia, celebrada entre Nueva York y Los Ángeles en un formato adaptado a la pandemia.

Con sangre española e inglesa, por su madre, y escocesa y argentina, por su padre, Taylor-Joy era la gran revelación de la noche, ya que además del premio televisivo también partía como candidata en la sección cinematográfica por protagonizar la película "Emma".

"Haría este proyecto una y otra vez. Gracias a todos los que han visto la serie", agradeció la actriz desde su casa a través de una videollamada con la también latina Rosie Perez, encargada de anunciar la ganadora.

Lista completa de ganadores de la 78va edición anual de los Globos de Oro:

CINE

—Mejor película de drama: “Nomadland”.

—Mejor película musical o de comedia: “Borat Subsequent Moviefilm”.

—Mejor director: Chloé Zhao, “Nomadland”.

—Mejor actriz, drama: Andra Day, “The United States vs. Billie Holiday”.

—Mejor actor, drama: Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”.

—Mejor actriz, musical o comedia: Rosamund Pike, “I Care A Lot”.

—Mejor actor, musical o comedia: Sacha Baron Cohen, “Borat Subsequent Moviefilm”.

—Mejor actriz de reparto: Jodie Foster, “The Mauritanian”.

—Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”.

—Mejor película en lengua extranjera: “Minari”.

—Mejor cinta animada: “Soul”.

—Mejor guion: Aaron Sorkin, “The Trial of the Chicago 7”.

—Mejor música original: Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste, “Soul”.

—Mejor canción original: “Io Sí”, “The Life Ahead”.

TELEVISION

—Mejor serie de drama: “The Crown”.

—Mejor actriz, serie de drama: Emma Corrin, “The Crown”.

—Mejor actor, serie de drama: Josh O’Connor, “The Crown”.

—Mejor serie de comedia o musical: “Schitt’s Creek”.

—Mejor actriz, serie de comedia o musical: Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”.

—Mejor actor, serie de comedia o musical: Jason Sudeikis, “Ted Lasso”.

—Mejor serie limitada o película hecha para TV: “The Queen’s Gambit”.

—Mejor actriz, serie limitada o película hecha para TV: Anya Taylor-Joy, “The Queen’s Gambit”.

—Mejor actor, serie limitada o película hecha para TV: Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”.

—Mejor actriz de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: Gillian Anderson, “The Crown”.

—Mejor actor de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: John Boyega, “Small Axe”.

—Premio Cecil B. DeMille: Jane Fonda.

—Premio Carol Burnett: Norman Lear.