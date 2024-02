Freestylers piden objetividad por parte de los aficionados mexicanos en el FMS Internacional

Estamos a un día de que se lleve a cabo en México la FMS Internacional, donde 16 de los mejores freestylers del mundo se enfrentarán por el título de mayor prestigio dentro de Urban Roosters.

Desde los días previos ha saltado una polémica dentro del movimiento, y es que al ser en México ha causado muchas dudas entre participantes y aficionados, ya que en los más recientes eventos internacionales que se han realizado aquí, el público ha pecado de localismo por lo que esto fue tema en la rueda de prensa.

“La localía siempre ha existido, todos hemos sido locales y tenido el público más a favor, pero el ambiente está un poco más hostil de lo normal”, dijo Chuty, campeón de la FMS Internacional 2023.

Al final Lobo Estepario, quien es el único mexicano que participará, mandó un mensaje para todo el público mexicano que asista a la Gran Final, pidiendo que no haya tanto localismo y se apoye a todos por igual, para poder tener un mejor ambiente y una competición ‘más justa’.

“Motivo a la gente a que apoye todas las rimas buenas, independientemente de quién las tire, que también las griten. Es la primera vez que juego en casa, quiero darle ese mensaje a la gente, si lo hago bien apóyenme, si no lo hago no me apoyen, si ellos lo hacen bien apóyelos, si no lo hacen bien también apóyelos para que no sientan cul***”, concluyó el campeón de FMS México.

