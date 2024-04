Fotógrafo Chuando Tan sorprende al lucir como de 20 cuando tiene 58 años

El nombre Chuando Tan se ha vuelto tenencia en las redes sociales luego de que este fotógrafo sorprende al mundo con su físico y apariencia que parece de un joven veinteañero, cuando en realidad tiene 58 años.

Originario de Singaur, este hombre nació el 3 de marzo de 1966, en sus años como joven incursionó en el mundo del modelaje y la música pop, sin embargo, conforme pasó el tiempo encontró su verdadera pasión que es la fotografía.

“Probé con muchos trabajos diferentes y me detuve en lo que realmente me gusta. Amo a la gente, me encanta comunicarme, organizar sesiones y tomo fotos. Si estás haciendo algo que no te gusta, entonces te sentirás mal, y esto afecta la salud”, comentó el también influencer.

Aunado a ello, Chuando Tan se a dedicado a cuidar y esculpir su cuerpo, asegurando que la mentalidad de acero es uno de sus secretos para verse tan joven pese a su edad. También la alimentación y dormir las horas adecuadas para descansar son otras de las claves que le permiten lucir como un joven cuando está cerca de llegar a las seis décadas de vida.

“Después de haber dormido bien, podrás hacer muchas más cosas que si hubieras trabajado de noche. Eres lo que comes. No querrías verte como una hamburguesa, ¿verdad? Prefiero verme como una pechuga de pollo magra”, comentó el fotógrafo Chuando Tan.

