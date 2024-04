Fofo es vinculado a proceso por el presunto delito de tentativa de feminicidio

Un juez decidió vincular a proceso al influencer Rodolfo 'N', mejor conocido como Fofo, quien es acusado por el presunto delito de tentativa de feminicidio, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró reclasificar el caso.

Luego de que fuera detenido el pasado jueves por agredir a una mujer en una plaza comercial de Naucalpan desde el 22 de marzo, el creador de contendido, famoso por presumir en redes sociales su riqueza, fue acusado por el presunto delito de lesiones.

Sin embargo, la Fiscalía presentó como prueba un video que sustenta que el Fofo presuntamente intentaba matar a la víctima, ya que dejó de golpearla hasta que personas que pasaban por la zona le pidieron que se detuviera.

De este modo, un juez vinculó a proceso al influencer para que continúe su proceso en prisión y en caso de ser encontrado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa, podría recibir una condena de más de 40 años.

Fofo teme por su vida

Durante la audiencia, el Fofo dijo temer por su vida e incluso, en su intento por convencer al juez de que estaba por golpear a una mujer arrepentido, se ofreció para ser pateado.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”. indicó.

La Fiscalía del #Edomex decidió imputar al #FofoMárquez por el delito de feminicidio en grado de tentativa, basado en un video de seguridad pública. #ImagenNoticias tuvo acceso a la carpeta de investigación y a la audiencia del youtuber: pic.twitter.com/2HciIlOKOf — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 9, 2024

