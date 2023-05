Durante la mañana de este 19 de mayo se reportó la muerte de Antonio Vázquez Alba, El Brujo Mayor, uno de los astrólogos más relevantes de Televisa y que se ganó su reputación por realizar predicciones anuales sobre todo tipo de figuras.

De acuerdo con la primera información extraoficial, el famoso de 84 años habría muerto la tarde del 8 de mayo por un paro respiratorio.

“Desgraciadamente falleció ayer el Brujo Mayor. Él falleció ayer a las 14:10 minutos, nos están informando que fue por causas de paro respiratorio. Lo velaron en la noche, lo van a cremar el día de hoy y mañana en su tienda estará la gente para que lo puedan despedir. Falleció a los 84 años de edad. Cada año él realizaba sus predicciones”, informó Maguicha en Telediario.

Aparentemente, para quienes deseen despedirse del Brujo, sus cenizas estarán en su tienda ubicada en Carpio 99 dentro de la Plaza Morisco en Santa María la Ribera desde el próximo sábado.

Cabe señalar que, hasta el momento, los familiares del Brujo Mayor no han realizado ninguna declaración respecto al deceso del astrólogo.

¿QUÉ PREDICCIONES HIZO EL BRUJO MAYOR?

Cada año, el Brujo Mayor realizaba una conferencia de prensa en donde era cuestionado sobre asuntos de relevancia internacional y nacional.

Durante 2023, algunas de sus predicciones más controversiales fueron que el tarotista aseguró que la vida de Alfredo Adame daría un gran vuelco después de inmiscuirse en múltiples altercados.

“Verdaderamente está loco, no sabe qué hacer con su vida, está todo golpeado, anda muy mal, ya no regresa a la televisión evidentemente (...) no se recupera, yo creo que lo vamos a ver decaer, porque antes, vive ahí por el sur, pero ahora ya no sale de su casa porque está todo golpeado”, comentó.

Respecto a Andrés García, el brujo señaló que aparentemente Margarita Portillo le había hecho “brujería” al actor. Además, auguró el fallecimiento del artista.

“No me gusta definitivamente predecir que alguien va a tener una muerte, pero sí está terminando. Yo creo que él ya lo está provocando, él ya desea desprenderse, el ya no quiere vivir en su cuerpo. Ya vivió y ahorita mismo ya no quiere seguir adelante, tenemos 365 días para que ojalá se recupere o a ver qué pasa porque está sufriendo mucho”, comentó a principios de enero.

El Brujo Mayor tampoco dejó pasar a Gloria Trevi y, además de alabarla, externó que la próxima bioserie de la cantante sería muy bien recibida por el público.

COMPAÑEROS LAMENTAN FALLECIMIENTO DEL BRUJO MAYOR

El Brujo Mayor llegó a colaborar en Televisa y, durante la mañana de este 19 de mayo, los conductores del programa Hoy confirmaron el fallecimiento del tarotista y lamentaron su deceso.

De igual manera, rememoraron algunos de los momentos que el astrólogo compartió en el matutino y enviaron un breve mensaje a sus familiares.

Además, usuarios en redes sociales enviaron sus condolencias y se entristecieron por la muerte de Vázquez.

“Este hombre fue una de las figuras más famosas en México en las predicciones sobre personajes de la política y la farándula”. “¿Cómo que se murió el Brujo Mayor?”. “Sus predicciones sobre las derrotas del equipo América siempre fueron acertadas”. “Falleció el “Brujo Mayor” Antonio Vázquez de un paro cardiaco a los 84 años de edad descanse en paz”, son algunos de los comentarios en Twitter.

