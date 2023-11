Fallece 'El Wiko', quien dio vida a la frase: “Afedo, camate, pofavo”

Lamentablemente se dio a conocer que 'El Wiko', quien se hizo famoso por su frase “Afedo, camate, pofavo”, falleció este lunes.

De acuerdo a su compañero 'El Kuate de Caborca', su amigo al parecer sufrió de un infarto cuando estaba dormido.

Por medio de un video, el creador de contenido explicó que la noticia no se trataba de ninguna broma, como las que acostumbraban hacer para sus videos en redes sociales.

“Amenecimos con una triste noticia, se murió 'El Wiko'... fuimos al levantamiento del cuerpo, ya vamos a empezar con los trámites funerarios”, dijo en medio de las lágrimas el sonorense.

¿Estaba enfermo 'El Wiko'?

El Kuate de Caborca' se mostró muy desconcertado pues no se esperaba que 'El Wiko' falleciera tan repentinamente y menos de un infarto.

“Todo parece indicar que fue infarto, no sufrió, no más se quedó dormido... Desgraciadamente sí falleció 'El Wiko' y yo les voy a estar informando de todos los movimientos para toda la gente que guste darle el último adiós. El andaba bien, no sé, fue un infarto”, expuso.

El influencer no detalló que sufriera su compañero de alguna enfermedad crónica, pero sí contó que se hacía estudios constantemente.

Quién era 'El Wiko'...

'El Wiko' se hizo famoso desde que uno de sus videos se viralizó cuando su amigo le soplaba al oído y él se ponía nervioso: “Afedo, camate, pofavo”.

Desde ese momento, empezó a llamar la atención de la gente y luego muchas personas seguían lo que estaba haciendo de la mano de 'El Kuate de Caborca'.