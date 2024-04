Exintegrante de ‘Exatlón México’ sufre asalto rumbo al aeropuerto

Justo el día en que saldría de vacaciones rumbo a Europa, Evelyn Guijarro, exparticipante de ‘Exatlón México’, sufrió un asalto cuando iba de camino al aeropuerto de Guadalajara.

Por medio de su TikTok, la deportista detalló que dos personas armadas la bajaron de su vehículo, pero la acción fue tan rápida que no le dio tiempo de reaccionar.

“Nunca me había pasado algo así. Estaba temblando. No lo podía creer. Mi cabeza no procesaba lo que acababa de pasar. Yo estaba con el celular en la mano. Ni siquiera me lo quitaron. Todo fue tan rápido. Caí en cuenta que mi pasaporte, mi maleta, mi mochila...”, contó.

Evelyn Guijarro toma con calma asalto

Evelyn expuso que el asalto con violencia que sufrió la puso muy triste, pero al final reflexionó que las cosas pasan por algo y que no era su turno de viajar.

“No se imaginan lo agüitada que estaba hace unos días, pero han pasado bastantes cosas mágicas y bendiciones, que literalmente me doy cuenta de que no me tocaba ir y que no estoy yendo en este momento de mi vida por algo”, dijo.

Evelyn Guijarro está mejor

Por último, Guijarro declaró que gracias a que se quedó en casa le han pasado cosas muy buenas con su familia y amigos, por lo que decidió mejor irse a un retiro espiritual.

“Me voy como a un retiro espiritual, me invitaron. De la nada, me han pasado cosas con mi mamá, con la gente que quiero... Por eso me estoy quedando. Así que denle la vuelta y ánimo a las cosas que les pasen”, concluyó.

