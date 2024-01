‘Exatlón México’: ‘Pato’ Araujo regresa al reality luego de golpearse la cabeza

La semana pasada ‘Pato’ Araujo se golpeó fuertemente la cabeza contra un poste metálico dentro de ‘Exatlón México’, lo que provocó que le pusieran 25 grapas en la herida pues no dejaba de sangrar.

Ahora en el capítulo número 69 del programa, el conductor Antonio Rosique sorprendió al anunciar el regreso del deportista, lo que causó la alegría de todos los participantes del reality.

‘Pato Araujo’ afirma que tuvo miedo tras su accidente

El exfutbolista lo primero que hizo al ver a sus compañeros fue abrazarlos y les agradeció el apoyo que le brindaron, pero también reveló que tuvo miedo de perderlo todo tras su accidente.

“Esto no se le desea a nadie. Sentí mucho miedo… no dejaba de pensar en mi hijo. Lo he pesando en todos estos días que he estado fuera de la competencia, porque jamás en la vida había sufrido un accidente o una lesión de esta magnitud, sí fueron momentos muy difíciles”, mencionó con la voz entrecortada.

Además, ‘Pato’ expuso que durante su estancia en el hospital pensaba mucho en su familia, pero en especial en su esposa e hijo, pues le faltaban muchos momentos por vivir con ellos.

“Pensaba que si Zudy (esposa) estuviera aquí también, pensé también en mis papás, que ya están grandes y que si por ver esta acción, si por ver este accidente les pasaba algo”, afirmó. Por último dijo poner en las manos de Dios su estado de salud para recuperarse lo antes posible.

‘Pato’ Araujo sí regresa pero después de unos días de descanso

Luego de ofrecer sus conmovedoras palabras, Antonio Rosique retomó la palabra y mencionó que ya tenía el reporte médico para saber si el deportista regresaba o no a ‘Exatlón México’.

“'Exatlón' es muy exigente, clima, circuitos, esfuerzo constante, condiciones adversas, porque de eso se trata esta aventura. Y tu herida es delicada y tú lo sabes mejor que yo, hay que atenderla todos los días, hay que atenderla con mucha frecuencia”, mencionó.

Y con la emoción del momento, el conductor no tuvo más que pedirle a Araujo que tiene que descansar porque “los médicos ordena que es imperante que descanses unos días, porque pronto vas a regresar a la competencia, ¡’Pato’ va a regresar a la competencia! Va a descansar unos días, es lo que están pidiendo los médicos”.

