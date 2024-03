Ex de Cristian Castro revela que lo terminó por una escena de celos que le hizo él en el Auditorio Nacional

El sonado romance de Cristian Castro con Mariela Sánchez llegó a su fin hace unas semanas y hasta ahora la empresaria argentina rompió el silencio, revelando que la razón por la que terminó al cantante mexicano es por una escena de celos que él le hizo en pleno Auditorio Nacional.

El artista de 50 años, interprete de canciones como 'Azul', 'No podrás', y 'Gallito Feliz', entre otras, comenzó una relación en enero con la empresaria de bienes raíces de 42 años, la cual parecía iba de maravilla, no sólo porque el artista le presentó a su madre, la actriz Verónica Castro, en una visita que hicieron a México, también porque incluso se hablaba de planes de boda.

Sin embargo, de la noche a la mañana todo se vino abajo y la ruptura se hizo oficial, cuando a finales de febrero Cristian Castro dijo a los medios que lo abordaron en un aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, California: “Se terminó la historia. La verdad que difícil situación es esto de ser cantante”, dijo sin dar más detalles.

La exnovia de Cristian Castro revela por qué terminó su relación

Recientemente, Mariela Sánchez ofreció una entrevista para el programa de televisión en Argentina 'Intrusos', en donde detalló que tuvo una pelea con Cristian Castro el pasado 22 de febrero mientras lo acompañaba a uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional, producto de una de escena de celos que le hizo él a ver una fotografía del 2022, en donde la argentina pasaba con un amigo de toda la vida.

"Hubo una discusión y yo tomé la decisión de volverme, creo que Cristian dice la verdad, la vida del artista es complicada, yo traté de acompañarlo.

"Yo con él, nunca tuve nada malo de él, sí tuve una discusión fuerte al último porque él vio algo que no era. Yo, frente a una reacción de una persona que ve una foto del 2022, yo no puedo sostener que él piense que yo tengo una relación con alguien que no.

"Él tuvo una crisis emocional (...) estaba con mi celular y ve un video viejo, que editan los celulares como ‘Recuerdos’ y se me ve a mí con un amigo, que incluso ha salido con amigas mías. Cuando lo vio, empezó con un shock de celos. Por eso yo decidí irme, él tiene un tema de celos, no es mala persona, para nada. Tal vez se autoboicotea, no lo tengo claro”, declaró Mariela Sánchez.

