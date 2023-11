Eugenio Derbez responde con humor al supuesto divorcio de Victoria Ruffo y Omar Fayad

Eugenio Derbez, el reconocido comediante mexicano, sorprendió a todos con su inesperada y divertida reacción ante las noticias sobre el supuesto divorcio de su ex pareja, Victoria Ruffo, y el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses. La noticia de esta aparente separación ha estado en boca de todos en los últimos días, y Eugenio Derbez no pudo evitar responder a las preguntas de los periodistas mientras promocionaba su nueva película "Radical" en Miami.

Cuando un reportero del programa "Siéntese quien pueda" le preguntó sobre la situación, Eugenio Derbez demostró su característico sentido del humor. "Victoria Ruffo se está divorciando de Omar Fayad. ¿Qué crees tú que haya fallado?", inquirió el periodista. La respuesta de Derbez, entre risas, fue un juego de palabras con el apellido del político: "No sé, me estoy enterando ahorita. Me da mucha pena porque hacían una buena pareja, no sé qué es lo que haya Fayad-o, pero ojalá estén bien los dos", sentenció el actor con tono jocoso.

La relación entre Eugenio Derbez y la actriz Victoria Ruffo siempre ha estado rodeada de tensiones, y aunque su ruptura ocurrió hace más de dos décadas, Derbez bromeó al respecto, haciendo referencia a su famosa película "No se aceptan devoluciones".

La noticia del supuesto divorcio de Victoria Ruffo y Omar Fayad se dio a conocer el 1 de noviembre, cuando el periodista de espectáculos Álex Kaffie informó que la pareja, ambos de 61 años, había decidido poner fin a su matrimonio de más de dos décadas. Según los rumores, solo faltan algunos detalles sobre la pensión económica de sus hijos en común, los mellizos Anuar y Victoria, de 19 años, para finalizar el proceso de divorcio.

José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, también se pronunció al respecto a través de un mensaje compartido por la periodista Inés Moreno. "No pues no tenía idea, pero pues diario hablo con los dos, y si no me he enterado, supongo que no es verdad jajaja o a menos que sea sorpresa", escribió José Eduardo, dejando entrever que los señalamientos de divorcio podrían no ser del todo verídicos.

La incertidumbre en torno a la situación de la pareja sigue generando especulaciones, mientras que Eugenio Derbez añade un toque de humor a un tema que ha capturado la atención de la prensa y el público en México y más allá.

