Escorpión Dorado aclara que Pedro Sola no le hizo ninguna grosería

A pesar de la cantidad de seguidores y gente que simpatiza con el Escorpión Dorado, también hay quienes no concuerdan con él y ese es el caso de Pedro Sola, conductor de 'Ventaneando', quien incluso ya ha hecho público que no le cae bien el llamado 'Dios del internet', y al parecer ocurrió una diferencia más entre ambos personajes hace pocos días.

Y es que el Escorpión Dorado estuvo durante una emisión del programa de espectáculos de TVAzteca y ahí no estuvo presente Pedro Sola pese a que sí se encontraba en el foro, dando pie a especulaciones respecto a que su ausencia se debía a la visita del influencer, por lo que Alex Montiel explicó qué fue lo que ocurrió en la visita a la televisora del Ajusco.

"No sé cómo fue la planeación para que solo me entrevistaran Rosario, Mónica y Pati. Pedrito no me hizo ninguna grosería. Cuando me senté, él ya no estaba. Estuve contento”, explicó Montiel en su canal de YouTube.

