Eme MalaFe: “Está de moda el moreno, el chacal, el barrio y eso nos ayuda un chin$%”

Para Eme MalaFe salir del barrio no sólo fue alejarse de los problemas que lo rodeaban, sino que surgió una inspiración que ahora busca reflejar a través de su música y más en sus videos que ahora convirtió en una serie cinematográfica llamada ‘Santos’.

A través de seis capítulos llenos de ritmos de reggaetón, rap y regional mexicano, Martín Aldana, su nombre real, busca reflejar con arte la muerte, la violencia, el narcotráfico y las malas decisiones.

En entrevista con Contra, el cantante nos contó todo sobre su producción, de lo mucho que le costó llevar a otro nivel sus canciones y de la discriminación que vive sólo por el hecho de ser moreno y de tener una apariencia de chaca que ahora usa a su favor pues gracias a eso le va mejor, pero eso sí, no olvida el barrio que lo vio crecer en la colonia Morelos, pegado a Tepito.

Cuéntanos qué es Santos…

Eme MalaFe: “Es un proyecto de ya más de dos pinches años que venimos trabajando para sacar el disco. Cuando decidimos sacar un disco, no queríamos que sea solo un disco y ya. Entonces decidimos acompañarlo de una serie videográfica como si fuera una serie. Entonces cada video es una canción y cada canción es un video, vamos contando una historia, pero en cada episodio se va contando como una mini historia. Y pues no sé, lo veo como uno de los proyectos más grandes que he hecho en toda mi vida.

"He pasado por un chingo de etapas con ‘Santos’, de que le agarré un amor bien cabrón, luego le agarré como coraje, luego le di muchas gracias por todo lo que me estaba dando antes de salir. Y ahora que ya está afuera, pues como que me he estabilizado en los pensamientos que tengo hacia el proyecto. Me di cuenta que sí está bien chingón aferrarte bien recio a tu visión, aunque precisamente pues eso es lo que hace a un artista, el aferrarte a lo tuyo. Entonces, pues es eso, es un cúmulo de un chingo de cosas, de un chingo de vivencias, de un chingo de historias de muchas personas”.

¿Es un retrato de una o de tu realidad?

EM: “Es una realidad que se está viviendo en nuestro país. Es un texto periodístico de una realidad mexicana. Entonces, ahorita es lo que nos está dando de comer. ‘Santos’ ahorita para mí es así como mi corona”.

¿Hay un mensaje de fondo con 'Santos'?

EM: "Pues no es tanto un mensaje, es más como un retrato. O sea, como que me gusta aquellos ojos que no ven la realidad en la que transitan, me gusta ponérselos de frente y decirle: ‘mira, sobre esto estás parado’, mostrarles a esas personas que dicen que de este lado no hay carteles, que de este lado no hay mafia, que de este lado todo está muy tranquilo, que de este lado no va tan mal la violencia, que de este lado no va tan mal las desapariciones. Me gusta ponerlo, llevarlo al lado del arte, al lado cinematográfico, llevarlo al lado de la música y decirles: ‘miren, está presente y es bien doloroso’.

"Y me gusta retratarlo con el dolor que es. Y está bien chido cuando eso se lo muestras a personas, a las cuales no es su cotidianidad ver esta violencia, ver estos sucesos, ver tragedias. Cuando se lo muestras es bien chido que sus reacciones sean de impacto y un tanto de dolor, como decir: '¿cómo puede estar viviendo eso? ¿A poco sí pasa eso?' Y así de feo es como desaparece una morrita y así de feo es como le matan a alguien a su familia. Y retratarlo desde la parte de los sentimientos es lo que a mí me mueve más. Y más decirles: ‘está bien chingón, está bien chingón la narcocultura, las joyas, las armas, el poder’. Pero también hay otro lado que pues también es bien triste, es bien triste saber que le están matando a alguien a su familia, que por más que sea el capo de capos, su familia está deshecha. Poder representar eso en un video, poder hacer que una persona llore con lo que estás haciendo, poder ver que la gente diga: ‘eso es como la historia de mi carnal, eso es como lo que vivió mi papá o con esto me acordé de tal persona’, pues creo que ese es más que un mensaje, es eso, el poder retratarlo”.

¿Al final de cuentas, muestras que mal nunca triunfa?

EM: "Pues no lo sé, es que nos meteríamos en algo bien filosófico en cuestión de qué es bien y qué es mal. Lo que es bueno para unos es malo para otros y viceversa. Desde el lado del criminal dicen: ‘pues, chale, la policía o los cuerpos de seguridad pues son culeros, porque al fin y al cabo no estamos haciendo más que una industria que se dedica a vender algo y ya’. Y el que la estén combatiendo genera violencia y desde el lado de los cuerpos policíacos, pues va a ser como: 'de a estos les y siguen metiendo cosas y ve cómo la gente está por esto’.

"Un día lo dije y ahorita lo repito, para muchos el criminal es como un superhéroe y no lo ven mal. En el barrio el criminal es el único que de repente llega y le discute algo a la banda. El criminal en su casa es como una súperfigura, él es el que trae dinero y él es el que aliviana a la jefecita y él es el que de repente ya compró el carrito y él es el que de repente a la bandita de ahí le discute 100, 200 pesos o él es el que de repente en su colonia ya puso un altar de un San Juditas. Cuando ya pasan de ser ese criminal a pasar a ser algo más grande, líder de algo, pues son bandas que a veces no se olvida de su comunidad”.

¿Y mostrar violencia no es como sembrar más violencia en lugar combatirla?

EM: “Nos dimos cuenta que no era la forma. Creo que debe de existir una forma más inteligente de no combatir y tampoco es apapachar. Creo que tiene que ser una manera más inteligente de llevar a cabo eso. Hay criminales que para mí no tienen tampoco madre esos que cometen crímenes atroces contra niños, niñas, y para mí son gente que digo que se los cargue la ver$%. No me quiero meter en temas tan tan cabrones.

"¿Sabes qué pasa? Que por ejemplo tengo una gran admiración por los carnales que son militares, pero cuando te pones a hacer la comparativa, dices: ‘pues es un espejo', acá son carnales que también salen a arriesgar su vida bien cabrón. Y por ejemplo cuando pasa esto de la banda que se mete al sicariato y que andan metidos en la mafia, todos les dicen: ‘güey, pero pues puedes acabar muerto’. Y ellos lo ven como de: ‘sí, güey, sí que puedo acabar muerto, pero pues es la manera de llevarle dinero a mi familia, un pinche trabajo de 200 pesos, 300 no me alcanza pa' mi madre. Acá de volada me gano 10 mil, 20 mil varos'. Y qué diferencia se le vende al carnal militar, de: ‘mira, pues aquí estás defendiendo tu patria y es algo con mucho honor’, pero al fin y al cabo el arriesgue también es el mismito. O sea, también van a salir a jugarse el pellejo bien cabrón por llevarle algo a su familia, por llevar algo a su casa, por tener bien a sus hijos, a sus esposas. Entonces para mí se me hacen dos carnales igualitos que alguien desde arriba los está mandando a que se rajen su pinche madre”.

¿Y vives discriminación?

EM: “Hasta la fecha me sigue pasando que entro a las tiendas de ropa, entro a las tiendas mamoncillas y me empiezan a seguir los de seguridad y más si voy en grupito con mis valedores o vas con tu pinche chorcito y tu playera negra y la gorra. Pues te empiezan a seguir y no tiene mucho que me pasó que íbamos saliendo, llevaba mi bolsa de lo que acababa de comprar y cuando iba saliendo un güey de los de seguridad me dijo: ‘¿te la puedo revisar?’. Y le dije: ‘¿por qué, carnal?’ Y ya, pues, empecé a discutir con él y de repente fue como de estoy seguro que ese carnal no le va tan chido, estoy más que seguro que vive en un barrio que se ha de llevar unas chingas bien culeras porque su horario está bien culero, que tiene que estar parado todo el chingado día. Y estoy seguro que el güey me entiende en cuanto a la carencia que yo llegué a vivir. Estoy seguro que ahí nos podríamos entender. De lo que sí no estoy seguro, no entiendo, es eso de por qué siempre irse sobre los suyos. ¿Por qué? Porque saben que lo podemos hacer (robar), porque es que el güey es moreno como yo, es cábula. Entonces, a pesar de que es un ejemplo un poquito más abajo, es como de siempre nos estamos tirando mierda entre nosotros ¿Por qué no sigues ese vato güero alto, güey? ¿Por qué te vas con el mismo pinche prejuicio con el que te tratan a ti?”.

¿Y en la música te ha costado trabajo, precisamente por esa marginación de ser moreno?

EM: “Al principio era un poquito distinto, ¿sabes? Ahorita podría decirte que que está de moda el moreno, está de moda el chacal, el barrio y eso nos ayuda un chingo. Si yo no fuera como soy, creo yo que ni siquiera nos hubiera ido también en la música, pero tuvo que ser en esta temporalidad. Si esto hubiera pasado unos años atrás, no se hubiera podido dar. Entonces, cuando empezamos nos tiraban cómo no tienes idea de a madres, nos decían: ‘pinches morros, cantando cosas de criminales, pinches rateros, pinches chamacos’. Y así me mandaban mensajes bien culeros, me decían: ‘A ver, róbame a mí. A ver, si yo te veo te voy a volar’. Y yo leía los mensajes y decía: 'chale, güey, pues si no le estoy haciendo nada a nadie'. Estoy cantando lo que se vive acá y ya. A veces cantaba en primera persona y era lo que como que les molestaba. Entonces, fue todo ese trayecto y de repente, pum, como que se rompió, como que logramos traspasar esa barrera de repudio, de odio, de coraje, le empezó a gustar a la gente y se empezó a replicar hasta que de repente, pum, empezaron a salir muchos exponentes. Como que ayuda siempre que hay un movimiento y había un movimiento muy grande. El hacer corridos de este lado, fue una vergiza y sigue siendo, Todavía es como de: ‘¿a poco hacen corridos? Si son de la ciudad, son del centro’. Y para mí es como, no mames, carnal, no es como que soy de la ciudad, del centro, más bien que es que soy mexicano. Somos mexicanos. Tenemos todos esa misma identidad. No necesitas ser de acá o de allá y donde nos topemos nos entendemos bien porque nuestra cultura es la misma, A lo mejor los acentos podrán cambiar, a lo mejor cositas podrán cambiar, pero la cultura es la mismita donde te pares. El barrio se respeta bien cabrón en Guadalajara, se respeta bien cabrón en Sonora, se respeta bien cabrón en Michoacán, en Monterrey, en Oaxaca, pa' donde te pares hay una identidad que tiene valores idénticos de un lado al otro.

¿Eme MalaFe ya salió del barrio, ha cambiado tu vida?

EM: "Pues, sí, ya no vivo donde vivía antes. Y pues ha cambiado todo, carnal. Ha cambiado todo, yo lo he dicho en un chingo de canciones y en un chingo de entrevistas, o sea, como dice mi canción: ‘Amo y odio al barrio, aunque nadie lo entienda, amo ese lugar’ y te sientes con una conexión que nunca se va a quitar, te sientes como con una vena que sigue alimentándose de ahí siempre. Pero claro que el sueño siempre era salir de ahí, el sueño era no quedarse ahí y mucha banda lo ve chido, y mucha banda también lo ve mal, como de: ‘ah, pinche güey, pues ya ni vive aquí, pues él ya ni está acá, pues ese güey ya ni la sufre’. Y sí, exacto, ya no la sufro, la vida ya te cambió y al salirte de ahí te cambia todo, te cambia toda la mentalidad, porque te enfocas más en lo que haces. Lo que decíamos al principio de las peleas, a ver, güey, ya no tengo por qué estarme peleando con nadie, yo no tengo por qué andar cargando pistola, yo no tengo por qué andarle jugando al ver$%, yo me dedico a escribir, yo ni tengo por qué andar de fantoche, ni tengo por qué andar de picho payasito, no, yo me dedico a escribir y qué chido que la vida me haya sonreído de una manera tan cabrona, que me haya bendecido tanto el que mi chamba la pueda hacer ahorita mismo en un papel y con una pluma. Me preocupo un chingo ya más por el arte, por cómo estamos proyectando las cosas, por tener esa visión que antes no tenía, me acerco más a gente que está metida en el cine, a gente que está metida en la música como tal, me intento alimentar de opiniones a las cuales antes no estaba tan allegado, de personas de las cuales antes mi círculo no estaba ahí presente. Entonces, pues sí, me ha cambiado todo, mi círculo de personas ha cambiado, mi visión ha cambiado, todo, todo, todo, la neta es que sí, mi vida dio un giro completamente".

¿‘Santos’ ya está disponible?

EM: "Sale cada semana, llevamos varios capítulos, salió el segundo que se llamó ‘Morro’, siguió otro que se llama ‘Bendiciones pa' los Mios’, sigue uno que se llama ‘Qué chingón’, luego salió ‘Salí Recio’ y terminamos con ‘Oveja Negra’. Tú ves en pantalla y dices, ver$%, qué chingón, qué trabajo, pero si hubieran visto la verguiza que había atrás porque no teníamos todos los medios para que eso pasara. Hay unas escenas en el video de ‘San Judas’, donde queman al hermano del ‘Diablito’, lo queman con su esposa y estando ahí, grabamos adelante de Xochimilco, por Cantongo, una familia nos prestó la casa para grabar, y estando ahí, ya habíamos escrito esa parte de un carro que se quemaba, y estando ahí dijimos, ¿qué pedo, no? ¿De dónde sacamos un pinche carro para quemar? Y Entonces fue así de, vamos a buscar un carro que nos vendan, y ahí en el mismo pueblo empezamos a buscar a ver quién nos vendía un carro viejo, entonces cuando estábamos en eso, buscando una grúa, aparece un vato con su hija, y cuando su hija me ve, empieza a llorar y me pide fotos, le digo, tranqui, y el vato me dice: ‘carnal, es que, aunque usted no lo crea, usted me cambió la vida’, y le dije: ‘no, pues, caray, ¿yo qué no? ¿Qué le voy a cambiar la vida?’. Y dice: ‘yo era acá bien drogadicto y gracias a empezar a escuchar su música, y gracias a que a mi hija se aferraba bien recio a la música, y me decía que mira, mira, así se puede y pues empecé a salir de eso, empecé a salir de las drogas, ahorita estoy con mi hija, ya no me drogo, y estoy chido, y la llevo a la escuela’, y me dice: ‘por favor, quiero que use mi carro'".

¿En qué orden ver ‘Santos’?

‘San Judas’ ‘Morro’ ‘Bendiciones pa' los mios’ ‘Qué Chingón’ ‘Salí Recio’ ‘Oveja Negra

EL ESTRENO DE LA ÚLTIMA ENTREGA

