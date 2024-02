Elecciones 2024: ¿Voto joven podría definir el rumbo de México?

Cada seis años es cuando se celebran las elecciones en México, pero existe un gran reto para quien busca la presidencia: ¡Atraer el voto joven!

Y si bien se dice que el futuro está en los jóvenes, es cierto, o al menos este 2024 representan el 35 por ciento del padrón electoral, un número muy importante para darle la victoría a cualquier candidata o candidato. De acuerdo con el Registro Federal de Electores existen más de 15 millones de personas de entre 18 y 29 años.

¿Los jóvenes salen a votar en las elecciones presidenciales?

De acuerdo con un estudio de 2021 del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) la lista de Electores está dividido por edad y sexo, donde informa que las mujeres de entre de entre 25 y 29 años representaron el 6 por ciento, mientras los hombres de la misma edad son el 6.1 por ciento. Las personas entre 20 y 24 años estaban conformadas de mujeres con un 5.9 por ciento y de hombres con el mismo porcentaje.

Los votantes de 19 años de mujeres y hombres eran del 1 por ciento respectivamente. Y los de 18 que votarían por primera vez representaban 0.7 por ciento en ambos sexos. Y con estas cifras se descubrió que los que menos salieron votar fueron los jóvenes con una representación del 60.4 por ciento, es decir, más de la mitad del voto joven se desperdició.

¿Por qué no salen a votar los jóvenes en las elecciones?

Rumbo a los comicios a realizarse el próximo domingo 2 de junio, el voto fuerte está en los jóvenes pues hasta la fecha representan 11 millones 355 mil personas entre 20 y 24 años; 2 millones 136 mil tienen 19 años, y un millón 717 mil apenas cumplió los 18 años.

De acuerdo con el experto político, Diego Calderón Martínez, los jóvenes votantes se dividen en los pocos interesados, los emocionados y los conscientes.

“Los jóvenes no participan porque no se sienten representados por sus políticos; la segunda es porque los de 18 años salen a votar porque están emocionados porque tiene su INE nueva, pero en sus 20 dicen: “equis, no pasa nada sino no voto’”, menciona.

En un video en sus redes, el panista dijo que mientras van creciendo estos jóvenes salen a las urnas para manifestarse de acuerdo a lo que bien o mal que están viviendo .

“Se dan cuenta que la cosa está de la fregada, que no hay trabajo, que los sueldos están horribles, que no te alcanza para una casa, para un auto, para medicinas, mucho tiene que ver con la situación política del país y que sí importa qué persona ocupe un cargo, pues es cuando empieza aumentar la participación cuando llegan a sus 30 y los adultos tienen la responsabilidad de una familia, de un patrimonio que proteger”, explicó.

