El periodista León Krauze abandona Televisa Univisión

El periodista León Krauze abandona Televisa Univision. La salida de uno de los presentadores estrella de la compañía, una de las líderes de la audiencia hispana en Estados Unidos, coincide con la polémica provocada por la entrevista de la cadena a Donald Trump. La charla con el expresidente fue emitida el pasado 9 de noviembre y ha sido criticada por el trato a un político que intenta volver a la Casa Blanca en 2024 y que lanzó su primera campaña presidencial con un mensaje contra los latinos y mexicanos. La compañía ha confirmado la salida sin explicar los motivos y ha comunicado sus “mejores deseos” a Krauze para sus proyectos futuros.

“TelevisaUnivision expresa su más sincero agradecimiento a León Krauze por su destacada contribución, experiencia y profundos análisis a lo largo de su trayectoria en nuestra división de noticias”, ha señalado la empresa en un comunicado compartido con este diario. La televisora ha reconocido el esfuerzo del periodista a “empoderar e informar” a las comunidades hispanas en Estados Unidos en más de una década.

Krauze, hijo mayor de los historiadores mexicanos Enrique Krauze e Isabel Turrent, había llegado en enero de 2022 a Miami, el bastión de la cadena en Estados Unidos. Lo hizo para ocupar el asiento del informativo principal, Noticiero Univision Edición Nocturna junto a la célebre conductora Patricia Janiot. Antes de ello, Krauze había estado una década en el Oeste, en el canal 34, la principal emisora de la empresa en Los Ángeles y líder para las noticias locales en la urbe californiana. Krauze ha ganado nueve premios Emmy.

Antes de su salto a Estados Unidos, Krauze había sido el conductor titular en Foro TV, una de las apuestas de Televisa por ampliar su cobertura local las 24 horas del día. También ha colaborado en otros medios como The New Yorker, Los Ángeles Times, The New Republic, Newsweek, Foreign Affairs y EL PAÍS.

León Krauze, comunicador e hijo del historiador Enrique Krauze, terminó su relación laboral con Univisión tras 12 años. A través de sus redes sociales compartió un mensaje donde agradeció las muestras de apoyo que ha recibido, "mi compromiso ha sido, es y va a seguir siendo con el periodismo que da luz y voz a quienes no la tienen". ha afirmado Krauze a el país. El periodista ha agradecido a sus compañeros en la empresa, tanto en Los Ángeles y en Miami, y a los colegas de profesión. No ha explicado las causas que llevaron a su salida.

En un mensaje emitido durante la tarde de este miércoles, León Krauze confirmó que dejó de trabajar con Univisión, "para mí ha sido un privilegio y me voy muy agradecido “Mi compromiso será siempre darle voz a quien no la tiene”.

¿Por qué León Krauze dejaría Univsión?

La periodista Dolia Estevez informó sobre el fin de la relación laboral entre León Krauze y Univisión, esto luego de que el Washington Post reportó un presunto giro en la línea editorial de la cadena de habla hispana para favorecer a Donald Trump, quien busca ser el candidato republicano en las elecciones de 2024.

Asimismo, Estevez cita un fragmento atribuido a Univisión y que dice lo siguiente: "Televisa/Univisión expresa su más sincero agradecimiento a León Krauze por su destacada contribución, experiencia y profundos análisis a lo largo de su trayectoria. Extendemos nuestros mejores deseos a León en todos sus futuros proyectos profesionales".

En los estados Unidos también ha figurado como columnista en algunos de los medios impresos y digitales más importantes, tales como: Los Angeles Times, Washington Post, Newsweek, Foreign Policy, entre otros. Medios de habla hispana como El País América también han tenido sus colaboraciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ÁNGELA AGUILAR QUEDA ATRAPADA EN ELEVADOR EN ESPAÑA: “NOS SALVARON”