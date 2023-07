¿El novio de Wendy Guevara la traicionó? Sube ultrasonido y luego lo borra

Marlon Colmenarez dentro y fuera de Mucho se ha dicho de la relación de Wendy Guevara con el cantantedentro y fuera de La Casa de los Famosos México . El también cantante ha sido tachado por fans de la influencer como un “vividor” que además niega su noviazgo.

Ahora, el modelo se ha visto envuelto en una nueva polémica luego de que un video fuera retomado de sus redes sociales y compartido en TikTok.

Colmenarez subió el video de un ultrasonido a una de sus historias de Instagram. En el clip muestra el interior de un ropero donde se aprecia ropa y artículos para bebé, además de un ultrasonido en el que se lee su nombre y el de una mujer.

El video fue compartido en TikTok, donde los fans de Wendy no tardaron en lanzarse contra Marlon, a quien acusaron de armar polémica:

“Solo quiere figurar a él le gusta que lo mantengan no mantener es puro show”, “será real o es para crear polémica, marlon es capas de crear chisme por ganar fama”, “Evelyn dijo que no vayan a girtarle a Wendy para no incomodarla”, escribieron algunos.

Marlon Colmenarez reacciona a las críticas

Ante la ola de ataques, Marlon subió una segunda historia en la que escribió que estaba muy ocupado para dar explicaciones, pero que lo haría eventualmente.

Tal y como lo mencionan varios usuarios en TikTok, el ultrasonido es de marzo pasado, cuando Wendy Guevara aún no ingresaba a La Casa de los Famosos México, por lo que la filtración de clip podría ser una estrategia para hacer eco a la relación de Marlon y Wendy.

Cabe recordar que los fans de Wendy ven con buenos ojos una relación entre ella y Nicola Porcella, su compañero del Team Infierno.

Después del miércoles de nominación, las cosas entre Wendy y Nicola se pusieron tensas luego de que La Perdida le dio un punto a su compañero, quien ha mostrado cariño hacia ella.