Vive Latino cambia de sede ¿A dónde lo mandarán?

Desde 1998 que se llevó a cabo la primera edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, el Foro Sol recibe cada año a decenas de bandas que se reparten en cinco o seis escenarios.

A lo largo de más de 20 ediciones, el recinto de ubicado entre Viaducto y Río Churubusco se ha ido transformando para que los miles de asistentes no tengan problemas en disfrutar de los conciertos.



Pero en 2024, las remodelaciones continuarán para ofrecer un mejor servicio, tanto para las bandas que se presentarán hasta de la misma gente.

¿Cuál será la nueva casa del Vive Latino?

Por medio de las redes sociales se han estado publicando varios carteles falsos o de broma de lo que será el ‘line up’ del Vive Latino a realizarse los próximos 16 y 17 de marzo.



Entre los artistas que se mencionan se encuentran: System of a Down, Green Day, Madness, Maná y el regreso de Belanova, pero hasta el momento nadie ha confirmado su participación.

Las publicaciones anuncian a muchos grupos más y todavía se menciona al Foro Sol como parte de la nueva edición de la fiesta de rock más grande de la ciudad.

Y aunque tampoco es oficial, los rumores apuntan a que el Vive Latino cambia de sede, pero no se irá muy lejos, sólo se cambia a casa de su vecino: La Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, ese lugar ya emblemático donde actualmente se hace el Corona Capital, el Flow Fest, el EDC y el Tecate Emblema.



La mundanza se dará porque el Foro Sol hará algunos cambios en sus instalaciones para recibir a las próximas bandas de talla internacional, como Metallica.

Sólo basta esperar la conferencia de este año del festival Vive Latino para ver qué más sorpresas nos tienen preparadas.

