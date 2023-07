El Circo Atayde Hermanos regresa renovado con el espectáculo Les Clowns

El Circo Atayde Hermanos, una de las empresas mexicanas de mayor tradición en México cumple este 2023 135 años dedicados a entretener a todas las familias. Y aun cuando la piratería y el desprestigió han lastimado a este circo en México, se han renovado y luchan por seguir divirtiendo al público.

Esta temporada de vacaciones prepararon un hermoso show llamado Les Clowns, que se estará presentando en el teatro San Rafael hasta el próximo 13 de agosto. Platicamos con Alfredo Atayde, el productor, quien nos contó:

“Este año es nuestro aniversario número 135, somos de los circos familiares más antiguos en el mundo, y estamos muy contentos, pero también tenemos una responsabilidad enorme y lo hacemos con mucho amor porque queremos hacerle saber a la gente que nosotros hacemos un buen circo.

Destaca que esta nueva temporada el público puede esperar un espectáculo para toda la familia y de primer nivel: “Muchos creen que este tipo de circo tiene que ser barato y eso no es así nosotros siempre estamos buscando dignificar el trabajo. En esta temporada tenemos el show de los payasos titulado Les Clowns, protagonizado por Bobo, Rulo y Chaz”.

“En este espectáculo, el 80% de este, recae en los payasos, pero también tenemos equilibristas, malabaristas y una producción impecable”, menciona Alfredo.

Los critican por dejar las carpas y regresar al teatro

El productor nos platicó acerca del reto más difícil que fue llevar el circo al teatro San Rafael y dejar las carpas: “Últimamente hemos recibido mucha crítica porque dicen que un circo debe hacerse en carpa y no en teatro, pero el circo moderno inició hace poco más de 250 años en Inglaterra e inició en recintos como lo son los teatros pequeños y las carpas se comenzaron a usar porque debían pasar por distintas ciudades en las que no había teatros”.

Y continúa: “Sabemos que el circo nació en los recintos, así que se podría decir que regresamos a los orígenes y nuestro principal reto es que las personas se adapten a esta forma de hacer circo, aunque lo triste es que si fuéramos una empresa estadounidense, europea, canadiense, la gente iría, ya que en México somos muy malinchistas y nosotros queremos apoyar al talento mexicano para que la gente valore lo que hay en el país”.

Superaron la ley antianimales en circos

Sobre el uso de animales en el circo, nos comentó: “El tema de los animales fue una situación que nos pegó, no en el sentido de que ya no existan los animales dentro de los circos, porque en eso estamos de acuerdo y esa es la evolución a nivel mundial. Aquí lo único malo es que el Partido Verde nos atacó como si fuéramos delincuentes, ahora sí había seudo empresarios que traían a sus animales muy mal pero gente como nosotros los teníamos muy bien".

El productor del circo Atayde dice que dos años antes de esta ley, ellos empezaron a acomodar a los animales en buenos recintos y refugios.

“(Lo hicimos) porque no todos los zoológicos en México están en buenas condiciones y son los lugares donde estos partidos sí deberían poner atención. El Partido Verde nos afectó en cuestión de imagen, sin embargo, nos hemos renovado, pero también mantenemos la esencia de lo que es el circo clásico y puro, para que cuando las personas que nos visiten no tengan esta añoranza de decir ‘faltó un elefante o faltó un caballo’, ya que sigue siendo circo, porque no hacen falta los animales”.

Son el quinto circo más antiguo del mundo: “En el mundo hay bastantes familias que mantienen esta tradición del circo, este es un negocio familiar que ha seguido durante muchos años y es realmente un desgaste extra cuando se trata de compartir el negocio con familiares. Atayde es nuestro apellido, pero lo registramos como una marca, la cual ha sido muy pirateada en México, así que únicamente podemos explotarla los tres cotitulares que son mis tíos, el señor Andrés, Alberto y yo Alfredo Atayde, en caso de que no dijera en este caso ‘una producción de Alfredo Atayde’ es pirata y eso es algo que nos ha dañado muchísimo, la piratería más que lo del asunto de los animales”.

Nos platican sobre sus funciones de temporada: “Extendimos esta temporada por las vacaciones, estaremos hasta el día domingo 13 de agosto, los viernes con una función a las 7:30 de la noche, los sábados 5:00 y 7:30 de la tarde y los domingos 5:00 de la tarde, los boletos están en Ticketmaster y en las taquillas del teatro a partir de los jueves, tenemos muchas promociones”, finalizó.