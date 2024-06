¿El Capi Pérez ya no trabaja en Venga la Alegría? Esto sabemos

El rumor de que el Capi Pérez ha dejado de trabajar en el matutino Venga la Alegría ha tomado fuerza en los últimos días, debido a que ya lleva varias semanas sin asistir al programa, motivo por el cual el mismo conductor salió a aclarar que hay de cierto en el tema.

De hecho, el rumor tomó más fuerza luego de que varios de sus compañeros dijeron al aire que el Capi ya no seguiría en el programa de TV Azteca.

“Constantemente tenemos que desmentir los rumores y es una pena, caray. Si no te vemos aquí desde hace dos meses. Que nosotros sepamos, ya no trabaja aquí”, dijo Ricardo Casares, mientras que Sergio Sepúlveda comentó: “yo sabía que ya no regresaba a Venga la Alegría” y luego remató Flor Rubio diciendo: “según yo, no”. Aunque todo esto fue en tono de broma.

Ante esta situación, el propio Capi Pérez hizo una dinámica en redes sociales respondiendo a todos aquellos fans que le preguntaron si ya no trabajaba en el matutino y sólo estaba enfocado su nuevo programa 100 Mexicanos, el cual está próximo a estrenarse.

“No me fui de Venga la Alegría, sigo trabajando en Venga la Alegría. Sigo teniendo puesto la playera de Venga la Alegría. Estoy en pausa, estoy haciendo cien mexicanos”, comentó el Capi Pérez, desmintiendo por completo los rumores sobre su salida del programa.

A ello hay que sumarle que hace apenas una semanas, el Capi y su esposa, la influencer Sandra Itzel, anunciaron que estaban esperando a su primer hijo, por lo que también se maneja que el conductor está cuidado de su pareja.

