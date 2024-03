El actor Eduardo 'N' es vinculado a proceso por presunto abuso contra Elisa Vicedo

Elisa Vicedo declaró que se reanudó su jucio contra Eduardo 'N', donde las autoridades señalaron que el actor tenía que ser vinculado a proceso por la acusación de presunta violación agravada.

La actriz detalló que lleva seis años batallando con su caso y hasta ahora retoma el proceso contra su presunto agresor porque salió del país por las amenazas que recibía ella y su familia.

Empieza proceso contra Eduardo ’N’ por presunto abuso sexual

De acuerdo con la abogada de la actriz, Carmen Molina, ambas partes tienen dos meses para presentar nuevas pruebas que se deben de entregar antes del 11 de mayo.

La defensa legal de Vicedo dijo que su cliente sufre de estrés post-traumático que está avalado por dos peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El actor Eduardo ’N’ afirma que es inocente

Por su parte y al salir de los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, el actor Eduardo 'N' expuso que es inocente de lo que se la acusa y que el tiempo le dará la razón.

“Seis años en los que se me ha estigmatizado, me ha cambiado la vida, para forma negativa, por eso estoy con fiel tranquilidad y certeza de que esto pronto se acabará de aclarar y la verdad saldrá a la luz, uno no puede andar así por la vida, con algo que te levanten un falso de esta característica es totalmente fuera de lugar, injusto, habrá gente que lo crea, gente que no, ya no me interesa eso, sinceramente espero que salga la verdad a la luz y pronto se acabe este problema”, finalizó.

