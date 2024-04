Eclipse Solar 2024: ¿Dónde ver en VIVO el fenómeno astronómico este 8 de abril?

Estamos a tres días de que eclipse solar total llegue a México, Estados Unidos y Canadá, pero pocas localidades serán las afortunadas de apreciarlo en vivo con solo salir de sus casas.

Pero el resto de la población lo podrá ver de manera parcial o de plano nada ya sea porque el día está nublado o porque te encuentras muy lejos del paso del fenómeno astronómico 2024.

¿Dónde ver en vivo el eclipse solar 2024?

Si eres de las personas que no podrán salir para contemplar por un momento el eclipse solar de este 2024… ¡No te preocupes! La NASA hará una transmisión en vivo para todo el público del mundo, no sólo de los países donde pasará.

Es muy fácil sólo debes de entrar desde las 11 de la mañana a su canal de YouTube o página web para seguir el paso a paso del fenómeno natural que estará por nuestro país: https://www.youtube.com/watch?v=J5j95RUSLd8 ‘o’ https://plus.nasa.gov/banner/2024-total-solar-eclipse-through-the-eyes-o...

Esta misma señal la tomarán muchas páginas de Internet, redes sociales y plataformas digitales para que la veas donde más te agrade. También los noticieros locales tendrán sus coberturas, sólo es cuestión de buscar sus enlaces en televisión o páginas de noticias.

Así que ya no tienes pretextos para no perderte el eclipse solar en su totalidad, el cual no podrás apreciar en Norteamérica hasta dentro de unos 30 añitos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMLO NIEGA ROMPER RELACIONES CON ECUADOR, LUEGO DE LA EXPULSIÓN DE LA EMBAJADORA MEXICANA