Dua Lipa confirmó su relación con Romain Gavras durante el Festival de Cannes

El pasado viernes Dua Lipa rompió el corazón de millones de seguidores luego de hacer oficial su nueva relación, con Romain Gavras, durante la alfombre roja del Festival De Cannes.

En un par de atuendos "All Black" la pareja paseó por la alfombra roja del mítico festival de cine francés, iban agarrados de la mano y ninguno de los dos hizo el intento de disimular que tienen una relación sentimental.

Gavras es un director de cine francés, destacando dentro de su filmografía, el musical Across The Universe en 2008, así como los videos musicales de Oh My Gosh de Jamie XX, Believe de Simian Mobile Disco y Stress del duo francés de música electrónica Justice.

Su última producción se tituló Athena y se estrenó en 2022, Dua Lipa se encuentra en el estudio grabando un nuevo material discográfico junto a Kevin Parker de Tame Impala.

