Drake Bell revela abuso y agresiones en Nickelodeon; el canal infantil le responde

Drake Bell habló por primera vez del abuso sexual y agresiones que sufrió durante su paso por Nikelodeon, y el canal infantil le respondió.

Y es que ya han sido varios los casos de famosos que durante su estancia en el canal tuvieron que pasar por situaciones 'turbias', pero recientemente fue Bell quien relató lo que vivió mientras trabajó para Nickelodeon.

Hace poco, Drake Bell fue parte de 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV', documental de Investigation Discovery que habla sobre lugares de trabajo tóxicos y la situación de los actores infantiles en Estados Unidos, y en dicha emisión fue donde el actor confesó todo lo que vivió dentro del canal de televisión infantil.

Reveló el abuso que sufrió por parte de Brian Peck, exentrenador de diálogo y quien incluso ya fue condenado por agredir sexualmente a un niño actor en 2004; Drake relató qué fue lo que vivió:

“Me desperté con él. … Me desperté, abrí los ojos y él me estaba agrediendo sexualmente. Me congelé y quedé en completo shock. No tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar.

“Él descubrió cómo convencer a mi mamá y a todos los que estaban alrededor de que, cada vez que tenía una audición o cada vez que necesitaba trabajar en el diálogo o algo así, de alguna manera terminaba de regreso en la casa de Brian (…) El abuso fue extenso y se volvió bastante brutal. No sé cómo explicar eso ante la cámara, de verdad… ¿Por qué no piensas en las peores cosas que alguien podría hacerle a alguien como una agresión sexual, y luego responderé a tu pregunta? No sé de qué otra manera decirlo”, dijo.

Nickelodeon respondió a Drake Bell...

Luego de que las declaraciones el actor causaran sorpresa, Nickelodeon emitió un comunicado en Estados Unidos, donde el canal lamentó lo que Bell tuvo que vivir:

“Aunque no podemos corroborar o negar las acusaciones de comportamientos de producciones de hace décadas, Nickelodeon, como cuestión de política, investiga todas las quejas formales como parte de nuestro compromiso de fomentar un ambiente de trabajo seguro y profesional libre de acoso u otros tipos de conducta inapropiada.

“Nuestras principales prioridades son el bienestar y los mejores intereses no solo de nuestros empleados, elenco y equipo, sino de todos los niños, y hemos adoptado numerosas protecciones a lo largo de los años para ayudar a garantizar que estemos a la altura de nuestros altos estándares y expectativas de nuestra audiencia. Ahora que Drake Bell ha revelado su identidad como demandante en el caso de 2004, estamos consternados y entristecidos al enterarnos del trauma que ha soportado, y elogiamos y apoyamos la fuerza necesaria para salir adelante”.

