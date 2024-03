¿De qué murió Hilda Elisa Riojas Reyes? Ella fue tía y madre adoptiva de Luis Donaldo Colosio Riojas

Este día se dio a conocer el fallecimiento de doña Hilda Elisa Riojas Reyes, de 70 años, quien fuera tía y mamá adoptiva de Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato de Movimiento Ciudadano al Senado de la República.

Fue el mismo político quien dio a conocer la lamentable noticia por medio de sus redes sociales: “Se trata de mi madre, mi segunda madre, Hilda Elisa Riojas, hermana de mi mamá Diana Laura. ‘Chiqui’, como le gustaba que le dijeran, fue una persona que me enseñó siempre el ejemplo de tomar las cosas de frente, de entrarle al quite, de no rajarse, de ser perseverante, de ir echado para delante, de hacer lo necesario por tu familia”.

Luis Donaldo Colosio se despide de su madre adoptiva

El hijo del candidato presidencial asesinado en 1994, Luis Donaldo Colosio, se despidió de su tía, quien se hizo cargo de él y de su hermana tras la muerte de su padre y al poco tiempo de su mamá Diana Laura Riojas por cáncer de páncreas.

“Durante muchos años ella fue parte de esta nueva familia. Nos recibió, nos acogió y nos permitió vivir una vida relativamente normal… Te amo ma. Gracias por ese ejemplo de valentía, de coraje y fuerza. Dios sabe que hay mujeres muy fuertes en nuestra familia y tengo dos para demostrarlo. Descansa en paz”, mencionó.

El integrante del movimiento naranja por último dijo que doña Hilda Elisa murió a los 70 años tras una batalla contra el cáncer, del cual no especificó más.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿DANI FLOW ESPERA OTRA HIJA PERO… ¿DE SU ESPOSA O NOVIA?