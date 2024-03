Danna Paola dice que no le dará 400 mil dólares a mujer que tiene su usuario en X

Danna Paola tuvo una plática con sus seguidores en privado donde les contó que quería cambiar su nombre en X, antes Twitter, a simplemente Danna, pero ese usuario ya lo tenía registrado otra persona.

El audio del encuentro con los fans se publicó en redes sociales y ahí se escucha decir a la cantante que una mujer le pidió una fuerte cantidad de dinero a cambio de darle el nombre que deseaba.

“Entonces tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar porque la señora no quiere y no le voy a pagar 400 mil dólares. Entonces yo digo que hagamos un complot o que nos lo regale. O sea es mi nombre, el Twitter de la señora qué…” detalló.

Fans de Danna Paola atacan a usuaria de X

Ante el llamado que hizo la también actriz, sus fanáticos empezaron a mandarle mensajes a la usuaria @Danna en X, lo que fue criticado y acusaron a la cantante de fomentar el ciberacoso.



Danna Marie, que es ciudadana estadounidense, dijo que no merece todo el hate que está recibiendo en su página, pues nunca ha sido su intensión vender su usuario y por eso le pedió 400 mil dólares pues sabía que no se los darían.

“El equipo de Danna Paola me contactó y me ofrecieron 400 dólares por el nombre de usuario. Amablemente lo rechacé y seguí con mis cosas. Como no respondí, me contactaron nuevamente. Así que les dije que quería 400 mil dólares por el, un precio que sabía que nunca aceptarían (porque NUNCA fue mi intención vender o ceder mi usuario, ellos se acercaron a mí). Lo que no necesito es todo el hat3 que estoy recibiendo, ya que ellas les dijo: "que me convencieran para que lo regalara". Y no aprecio que gente que no conozco, dejen comentarios desagradables en mi página comercial. Ahora tengo que perder el tiempo eliminándolos. No pedí esto y no lo merezco. El nombre es mío y lo ha sido desde los inicios de Twitter (2006). Paren de perder el tiempo”, expuso.

Danna Paola pide perdón por ataques a mujer en X

Al respecto, la intérprete de ‘Sodio’ lamentó mucho el ataque a lachica y explicó que nunca ha incitado al odio porque lo que pasó está fuera de sus manos. Ya de pasó le dijo a @Danna que le pareció absurda la cantidad de dinero que le pedía y que mejor se quedara con su nombre.

“@danna lamento mucho lo que está pasando con esta situación, y los ataques que han recibido de mis fans, nunca he incitado al odio, y nunca estaré a favor del odio, nunca imaginé que esto saldría de control. Lo último que quiero es causarte problemas, acabo de compartir con mis fans que la cantidad que pedías por un nombre de usuario me parecía ridícula, pero no te preocupes. ¡No lo necesito, todo bien! Creo que no es la forma de llegar a un acuerdo. Saludos y que tengas un buen día!”, dijo la cantante quien ahora se hace llamar en X Danna Paola Today.

