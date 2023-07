Daniela Fainus presume booty de infarto y pasa tip: “No necesitas operarte, necesitas chin...”

Daniela Fainus se ha convertido en una de las influencers fitness más reconocidas y admiradas gracias a sus conocimientos y estilo de vida saludable. La también conductora de televisión decidió cambiar desde hace varios años su rutina de ejercicios y alimentación para construir el hermoso y tonificado cuerpo que hoy luce.

Ella misma publicó hace unos días en sus redes sociales la impactante transformación que ha sufrido y mostró unas fotos dónde también escribió.”Mañana toca Booty y pierna si todavía estás dudándolo ve mi antes y después… no necesitas operarte, necesitas ching....!!!

Daniela, quien participó en programas como Reto 4 Elementos y Guerreros 2020, es una fuente de inspiración para muchos de sus seguidores en las redes sociales.

Uno de los objetivos de la bella morena es ayudar y motivar a la mayor cantidad de personas posibles a cambiar sus estilos de vida, es así que comparte recetas y da clases de acondicionamiento físico.

La creadora de contenido es fanática del equipo Cruz Azul y últimamente ha logrado tener un gran éxito en esta plataforma donde cobra 20 dólares al mes para todos aquellos que desean ver un contenido más exclusivo.

Uno de los secretos para lucir esa figura lo compartió recientemente:

“¿Qué ceno? Bueno pues no ceno... llevo 3 años haciendo ayuno de 17 hrs y es lo mejor que me puede suceder, duermo perfecto y despierto al 100 además de muchos otros que beneficios que me aporta, como mejorar mi metabolismo y ayudarme a llevar un défecit calórico”.

Actualmente, cuenta con 260,165 seguidores en X; 1.7 millones en Instagram y 57.7 mil seguidores en Threads.