¿Cuál es el estado de salud del Kompa Yaso? Fue internado de emergencia

La tarde de este miércoles se dio a conocer que el Kompa Yaso regresó al hospital de emergencia por un problema en los riñones, ya que necesita un transplante.

La hermana del comediante, Alicia del Valle, explicó que su familiar presentó dolores de cabeza y vómito, ya que al parecer necesitaba una hemodiálisis de urgencia.

“Está delicado. No es agradable decir, pero estuvo vomitando ayer, se ha sentido muy débil, ahorita, lo traje al hospital, no sé si queda internado... Le urge la hemodiálisis, se lo estuvo haciendo con la frecuencia que debe, pero el martes no se la hizo porque se sentía mal”, detalló la señora Alicia.

El Kompa Yaso necesita un transplante de riñón

En más de una ocasión, el Kompa Yaso ha contado que sufre de insuficiencia renal, pues desde niño tuvo quistes en los riñones. Como su enfermedad la salud del famoso se ve afectada conforme pasa el tiempo, por eso los médicos le dijeron que tenía que tener un transplante para poder sobrevivir, pero aún no llega el donador.

“Estamos esperando (el trasplante). Todavía no sé nada, mi hija está con él, pero ya me dijeron que le urge la hemodiálisis. Cuando no funcionan bien los riñones te ponen un catéter en el cuerpo, una para que salga la sangre, va filtrando la sangre, toma como tres horas”, aseguró la hermana en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

¿Qué es una hemodiálisis que necesita el Kompa Yaso?

De acuerdo con National Institute of Diabetes and Digestive and Sidney Diseases, la hemodiálisis es un tratamiento para filtrar las toxinas y el agua de la sangre, trabajo que hacen los riñones cuando están sanos. Ayuda a controlar la presión arterial y a equilibrar los minerales importantes en la sangre como el potasio, el sodio y el calcio.

La hemodiálisis no es una cura para la insuficiencia renal, pero puede ayudar a que el paciente se sienta mejor y viva más tiempo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUÉ ARTISTAS ESTARÁN EN EL PALENQUE DE SAN MARCOS 2024? FECHAS, BANDAS, PRECIOS Y MÁS