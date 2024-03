¡Cruel pero justa! La condición que pide Eiza González para salir con un hombre

Eiza González actualmente es una de las actrices con más actividad en Hollywood, pero también es una de las mujeres más guapas del medio artístico, hecho que hace que los galanes no le hagan falta.

Pero para poder salir con alguien y entregarle su corazón, la mexicana les pide una condición a los hombres para poder salir con ellos, de lo contrario ni les vuelve a llamar.

Eiza González revela que en un relación entrega todo

La actriz reveló, en una entrevista para la revista InStyle, que para ella la madurez le ha hecho pedir una condición que no es negociable, porque estando enamorada da todo por el ser amado.

“Tengo una lista de cosas no negociables. Si no has ido a terapia, no saldré contigo… La terapia es lo más normal. El concepto de esta idea negativa prefijada sobre la terapia me parece una locura. Creo que la terapia es lo más saludable que cualquiera puede hacer”, declaró.

Ser bonita le cuesta papeles

Eiza González también contó que por su belleza ha tenido que perder papeles importantes en películas, pues no es perfil que luego buscan los productores.

“Recuerdo que me dijeron en tantos proyectos: ‘Es demasiado bonita para el papel. Es demasiado atractiva para el papel’. Entonces yo simplemente diría: ¿Qué es Margot Robbie? ¡Es la mujer más sexy y hermosa que he visto en mi vida!”, finalizó.

