Covid-19: Paty Navidad es hospitalizada por baja oxigenación

Los casos positivos de Covid-19 siguen aumentando en México y el mundo, debido a la nueva variante, Delta, es por esto, que en esta ocasión, la actriz mexicana Paty Navidad fue hospitalizada por síntomas graves.

La participante de MasterChef Celebrity dio positivo hace algunos días debido al brote que surgió en el estudio de grabación del programa, no obstante, la propia actriz había mencionado en sus redes sociales que no tenía síntomas.

Sin embargo este martes en el programa Ventaneando, se reveló que Navidad tuvo que ser hospitalizada por complicaciones en su salud, al presentar baja oxigenación.

Durante toda la pandemia, Paty Navidad ha sido una de las detractoras de la vacuna contra el Covid-19, además de que abiertamente ha mencionado que no usa mascarilla y cuida su sistema inmunológico de forma natural; esto sumado a los constantes mensajes en Twitter e Instagram sobre teorías consipirativas respecto al virus, fueron las razonez por las que se le cerraron sus cuentas en ambas redes sociales.

"Yo no uso mascarilla. Lo único que les puedo decir es que me cuido con mi sistema inmunológico, no usó cubrebocas", mencionó Paty en sus cuentas que hoy se encuentran bloqueadas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COVID-19: EEUU ENVIARÁ A MÉXICO VACUNAS DE MODERNA Y ASTRAZENECA