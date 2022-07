Covid-19: Joaquín López-Dóriga confirmó haber dado positivo al virus

El conductor de noticias López-Dóriga confirmó haber contraido Covid-19 luego de ausentarse de su programa en Radio Fórmula.

Fue a través de sus redes sociales donde el periodista de 75 años dio a conocer la noticia donde destacó que nunca antes se había contagiado del virus desde que se dio a conocer el primer caso en México.

Había resistido al Covid invicto durante dos años y cinco meses. Pero al final no es que haya podido más que yo, nunca podrá, pero me alcanzó. Y sí, un jodita. Por eso la ausencia en Radio Fórmula que se concatenó con las vacaciones no merecidas pero siempre necesarias. Saludos.

Finalmente, sus seguidores le desearon una pronta recuperación y le enviaron sus buenos deseos para sobrellevar sus días de cuarentena.

