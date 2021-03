Coronavirus: India informó de nueva variante de Covid-19 'doble mutante'

La India informó sobre una nueva variante de Covid-19 denominada 'doble mutante', la cual presenta características de dos cepas ya identificadas previamente; sin embargo, aún no hay evidencias de que sea más trasmisible o que tenga una mayor letalidad.

"El 'doble mutante' no es un término científico. Es simplemente otro mutante que parece ser exclusivo de India. Todavía no hay razón para estar preocupados por esta nueva variante porque no tenemos evidencias de que estas variantes serán más trasmisibles o letales de las que ya tenemos", comentó Ramanan Laxminarayan, fundador del Centro de Dinámica, Economía y Política de Enfermedades de Nueva Delhi.

La nueva mutación fue encontrada en 200 muestras en el estado occidental de Maharastra donde se ubica Mumbai, capital financiera de la India; sin embargo, esta cantidad no ha sido vinculada con el aumento de casos que se han presentado en ese y otros estados.

Por su parte, funcionarios de salud aseguraron que las vacunas de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, además de la que elabora Bharat Biotech probadas en India han resultados efectivas contra las variantes del virus detectadas en Reino Unido y Brasil.

El Ministerio de Salud indio reportó 47 mil 262 nuevos casos de Covid-19 en 24 horas, la cifra más alta desde noviembre elevando a 11.7 millones de casos acumulados en el país que lo ubican en el tercer lugar del mundo con más contagios.

