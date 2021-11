Coronavirus: Bélgica detectó primer caso de variante Ómicron; el primero en Europa

Las autoridades sanitarias de Bélgica detectaron el pasado 22 de noviembre un caso de la nueva variante sudafricana del covid-19, llamada por la Organizaión Mundial de Salud (OMS) Ómicron, informó el ministro de Salud Pública, Frank Vandenbroucke, que pidió que "no cunda el pánico".

La paciente infectada es una mujer adulta joven no vacunada que desarrolló síntomas once días después de viajar a Egipto a través de Turquía y que asegura no haber tenido contacto con personas del sur de África, informó el Laboratorio Nacional de Referencia.

La mujer, al parecer, no ha tenido contactos de alto riesgo fuera de su casa y ningún miembro de su familia desarrolló síntomas por el momento, añadió el Laboratorio Nacional de Referencia, que está llevando a cabo una investigación exhaustiva.

En la misma conferencia de prensa en la que Vandenbroucke informó de este caso, el primer ministro belga, Alexander De Croo, dijo que su gobierno tiene previsto introducir nuevas restricciones a los viajes de entrada procedentes del sur de África. "Estamos activando un procedimiento al respecto", dijo brevemente De Croo.

Esto supondrá una cuarentena obligatoria de 10 días para quienes regresen de esa región y residan en Bélgica, y una "prohibición" de entrada para los no residentes, sin especificar qué países se verán afectados, según explicó.

Sudáfrica confirmó este jueves la detección de una nueva variante del coronavirus, identificada como B.1.1.529, que posee múltiples mutaciones y que ha despertado "preocupación" entre los especialistas, aunque su impacto aún tiene que ser estudiado.

En total, hasta ahora, se han confirmado casos de esta variante en Sudáfrica, en Hong Kong (en un viajero procedente de la nación africana) y en la vecina Botsuana, así como en Israel.

La B.1.1.529 presenta más de una treintena de mutaciones y algunas de ellas son, según los científicos sudafricanos, motivo de preocupación por su posible impacto en la transmisibilidad y por su potencial capacidad de evadir la inmunidad o protección previa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CORONAVIRUS: OMS NOMBRÓ ÓMICRON A NUEVA VARIANTE DE COVID-19