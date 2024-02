Contingencia ambiental: 23 de febrero se aplica el Hoy No Circula

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a altos niveles de contaminación. Se anunciaron medidas restrictivas a la circulación vehicular, incluyendo el "doble Hoy No Circula", para hoy viernes 23 de febrero de 2024.

Los niveles de contaminación se elevaron debido a la influencia de un sistema de alta presión sobre el centro del país, generando cielo despejado, ambiente brumoso y formación de inversiones térmicas. La alta radiación solar y el viento débil provocaron el estancamiento de los precursores del ozono. Se aplicó una contingencia ambiental en la zona metropolitana del valle de México.

Los vehículos que no pueden circular debido al "doble Hoy No Circula"

El viernes 23 de febrero, se prohíbe la circulación de vehículos desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.

Los autos particulares con holograma de verificación tipo 2

Los autos particulares con holograma de verificación tipo 1 y cuyo último dígito sea 0, 2, 4, 6, 8 o 9, así como aquellos con matrícula solo de letras

Los autos particulares con holograma de verificación "0 y 00", engomado azul, y terminación de placa 9 y 0

Los vehículos sin holograma de verificación, como los autos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas solo de letras, tienen la misma restricción que los autos con holograma tipo 2

Restricción del 50% de los camiones de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios sin válvula de desconexión seca, y terminación de matrícula PAR

Los camiones de carga local o federal no pueden circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, excepto aquellos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX

Los taxis con holograma de verificación "0", "1" o "2" que deben dejar de circular según las disposiciones mencionadas en los incisos a), b) y c), tienen restricción de circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Vehículos que no están sujetos a las restricciones durante la Contingencia Ambiental

Los vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos que tengan matrícula ecológica o holograma tipo exento, están permitidos. Sin embargo, los vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0 no pueden circular, incluso si tienen holograma "00" o "0". Los vehículos de uso particular pueden ser utilizados en casos de emergencia médica. Los taxis pueden circular de 5:00 a 10:00 horas en días con restricción del Programa Hoy No Circula, sin importar el holograma que tengan, para facilitar la movilidad de la población.

Recomendaciones

Se recomienda evitar actividades al aire libre y suspender eventos entre las 13:00 y 19:00 horas, así como posponer eventos deportivos, culturales y espectáculos masivos en ese horario. También se aconseja no fumar en espacios cerrados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ AMANECE EL DÓLAR ESTE VIERNES 23 DE FEBRERO