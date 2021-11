Consubanco: 'Erróneos los datos sobre reclamaciones por créditos personales'

Luego de que se diera a conocer que Consubanco encabeza la lista por reclamaciones de Crédito Personal, la institución de banca múltiple indicó que se trata de datos erróneos.



A través de un comunicado, Consubanco precisó que las cifras de reclamaciones en el producto de Crédito Personal no ascienden a 3 mil 742 como se aseguró, al tiempo que detalló que fueron únicamente 67 casos los que se recibieron ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef).



Como parte de la aclaración emitida por la institución financiera, indicaron que las cifras difundidas en medios de comunicación, no corresponden a lo que la propia Condusef reportó ante el Buró de Entidades Financieras.



Señalaron también que no solo hubo un error en los datos referentes a Consubanco, sino que la información atribuida a otras financieras tampoco corresponde con lo reportado.



La institución agregó que en lo que corresponde a los Créditos Personales y con base en el Índice de Calificación de Producto que emite la Condusef, se encuentran posicionados como la financiera mejor evaluada con 9.5 puntos.



De igual forma indicaron que de acuerdo con el reporte estadístico “Acciones de Defensa Iniciadas enero-septiembre de 2021 por reclamaciones sobre Créditos Personales”, del total de 33 mil 750 acciones de defensa iniciadas por la Comisión, 205 corresponden a Consubanco, es decir, el 0.6 por ciento del total de procedimientos.



Finalmente, Consubanco aseguró cumplir de manera puntual con sus obligaciones regulatorias, mismas que “cuentan con altos estándares de control”.



En el comunicado difundido, también hicieron un exhorto para que exista veracidad en la información que se publica y evitar así, la difusión de datos que no corresponden con la realidad de dicha institución.

