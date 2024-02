¡Confirmado! La película live action de 'Naruto' será dirigida por Destin Daniel

"Naruto" es una producción exitosa y popular entre los amantes del anime y el manga, creado por Masashi Kishimoto. La intensa trama del personaje duró más de 15 años en completarse y se transmitieron más de 700 episodios en televisión.

La saga de Naruto sigue la historia de Naruto Uzumaki, un joven que quiere convertirse en el Hokage y líder de su aldea, pero debe enfrentarse a su destino como portador del Zorro de nueve colas. El anime tuvo dos partes, "Naruto: Shippuden" y "Boruto: Naruto Next Generations", que sigue a la nueva generación de guerreros liderados por su hijo.

La historia de Naruto será adaptada como un live action con la colaboración de expertos y la supervisión del creador original.

Live action de Naruto

Lionsgate está desarrollando una adaptación live action de Naruto, dirigida por Destin Daniel Cretton y con la participación de Masashi Kishimoto como supervisor de la producción. También se unirán al equipo Avi Arad, Ari Arad y Emmy Yu de Arad Productions.

Fue un verdadero honor conocer a Kishimoto-san en Tokio y escuchar su amplia visión para su creación”, indicó Cretton en el comunicado emitido por el estudio. “Estamos muy emocionados de colaborar y llevar NARUTO a la pantalla grande”, dijo.

Kishimoto apoya la incorporación de Cretton al proyecto, elogiando su trabajo en Marvel y prediciendo un exitoso futuro para el live action de su creación.

“Cuando me enteré del apego de Destin, fue justo después de ver una exitosa película de acción suya, y pensé que sería el director perfecto para Naruto. Después de disfrutar de otra película, entiendo que su fuerte es crear dramas sólidos sobre personas y me convencí de que no hay otro director para Naruto. Al conocerlo también descubrí que es un director de mente abierta que estaba dispuesto a aceptar mis aportes y sentí que podríamos cooperar juntos en el proceso de producción”, comentó.

Después de años de rumores, finalmente se ha confirmado la realización de un live action de Naruto. Lionsgate mostró interés en 2015 y ahora se ha revelado que el proyecto cuenta con una dirección y propuesta clara.

