Conductores de 'Cuéntamelo Ya' se burlan del infarto que sufrió Ricardo Casares, de 'Venga la Alegría'

El infarto que sufrió Ricardo Casares la semana pasada y el cual lo tuvo al borde la muerte sigue siendo noticia, aunque ahora fue utilizado por conductores del programa 'Cuéntamelo Ya', de Televisa, para burlarse de la situación por la que pasó el conductor del programa 'Venga la Alegría', de TV Azteca.

Fue durante una reciente emisión del programa de espectáculos de Televisa, que Roxana Castellanos, en su personaje de 'Deyanira Rubí', Paul Stanley, Juan José Ulloa y un personaje llamado 'Juanito', rescataron una entrevista que dio Patricio Borghetti en la que el también conductor de 'VLA' detalló cómo se percató que Casares se sentía mal.

“Venía llegando normal y él viene saliendo del foro, se cruza y pensé que se había tropezado porque se venía agarrando el pecho, se sienta ahí y me llamó la atención, enseguida me acerqué con él porque estaba como quejándose y le pregunté qué pasó. Me dijo ‘Me duele el pecho, pero raro, me arde, me duele la mano’, era su mano derecha”, dijo Borguetti en la entrevista.

Conductores de 'Cuéntamelo Ya' se burlan al aire de Ricardo Casares

Acto seguido, los conductores de 'Cuéntamelo Ya' siguieron el segmento burlándose de la situación, pues aunque 'Deyanira Rubí' dijo que Pato Borguetti era un “héroe sin capa”, luego remató diciendo que salvó a “un tal Ricardo Casares”.

Cuando 'Juanito' señaló que no sabía quién era Ricardo Casares, Paul Stanley comentó que era uno “400 conductores que tiene Venga la Alegría”, mientras que Juan José Ulloa siguió con los comentarios despectivos hacia el conductor de la otra televisora cuando dijo: “Digamos que él es como el ‘Juanito’, pero de allá. O sea que está, pero si falta, no pasa nada”.

Flor Rubio defiende a su compañero de 'Venga la Alegría'

El clip se ha hecho viral en redes sociales, desatando cualquier cantidad de críticas hacia los conductores del programa 'Cuéntamelo Ya', incluyendo las de Flor Rubio, conductora de 'Venga la Alegría', quien en su programa de YouTube 'Dulce y Picosito', mencionó: "(Fueron) poco empáticos, groseros, burlándose de la enfermedad de un compañero que trabaja en los medios.

“Es un compañero que vivió un evento en el que estuvo al borde de la vida y la muerte (...) yo entiendo que te burles, pero no te burles de la salud, no te burles de una persona que estuvo entre la vida y la muerte", comentó Flor Rubio.

SE BURLAN DE RICARDO CASARES EN CUÉNTAMELO YA #ricardocasares #cuentameloya pic.twitter.com/jonj1u3BE1 — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) March 5, 2024

