Christian Nodal se burla de forma épica de Yahritza y su Esencia

Christian Nodal sacó pecho por México y se burló de forma épica de Yahritza y su Esencia, un trío de corridos que ha sido cancelado de internet por menospreciar la comida mexicana frente a la estadounidense.

La popularidad del grupo originario de Takima Valley, Washington cayó en picada luego de que se hicieron virales videos de ellos declarado su desagrado por la comida de México y el ritmo de vida de la CDMX.

En menos de un mes, el grupo ha perdido más de 5 millones de seguidores en TikTok (red social que los catapultó a la fama), han sido abucheados en conciertos y en redes sociales miles de personas se han unido para presionar a los organizadores del Festival Arre y cancelar su presencia el próximo 10 de septiembre en la CDMX.

Christian Nodal se burla de ellos

Ahora, quien se unió a la carrilla ha sido Christian Nodal. El intérprete de “Botella tras Botella” se encuentra de gira por Sudamérica, pero se dio tiempo para compartir una historia donde se burla de forma épica de Yahritza y su Esencia.

Nodal grabó un video donde habla de las complicaciones que ha tenido para volver a México y al final lanza un dardo contra Yahritza y su Esencia.

“Ando muy feliz, la verdad que esta venida a Chile y Lima Perú me dejó recuerdos muy bonitos, la pasamos precioso el fin de semana; andaba un poquito agüitado porque no pudimos llegar a México, tengo unas cosas pendientes para allá y no pude llegar ayer porque hubo una tormenta aléctrica, pero hoy me siento muy agradecido de poder estar aquí en Panamá, tuvimos que parar por fuerzas mayores aquí en Panamá y probamos la comida, está deliciosa, la gente es increíble y todo; aunque a mí solo me gusta el chicken de Washington”, dijo carcajeándose después de su ácido comentario.

Antes de Nodal, Babo de Cártel de Santa también arremetió contra Yahritza y su Esencia, a quienes invitó llegarle muy lejos, si no les gusta México.

