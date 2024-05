Christian Nodal reveló que pensó en quitarse la vida… ¿Por Belinda?

El cantante Christian Nodal (25 años) ofreció una entrevista en la que reveló que pensó en quitarse la vida, luego de que su esposa Cazzu (30 años) y su hija estuvieron a punto de morir en la labor de parto, un hecho que recuerda con tristeza el interprete de música regional mexicana.

Luego de terminar su relación de un año y medio con la también cantante Belinda (2022), el interprete de canciones como ‘Botella tras botella’ y ‘No te contaron mal’, entre otras, unos meses después encontró el amor en la rapera argentina Cazzu, con quien, contrario a los pronósticos, ha tenido una solida relación amorosa que incluso terminó en boda.

Fue así que en septiembre de 2023, Christian Nodal y Cazzu anunciaron que se convirtieron en padres de una niña a la que llamaron Inti, sin embargo, ahora unos meses después, el cantante mexicano ha ofrecido una entrevista para la periodista dominicana Luz García, en cuyo adelanto se escucha decir al artista que pensó en quitarse la vida luego de algunos problemas que tuvo su pareja al momento de dar a luz.

Christian Nodal vivió un momento traumático

“No me veía papá, pero tampoco era algo que estuviera esquivando. El evento de recibirla (a su bebé en brazos) fue muy traumático, no fue bonito. Iba para un parto natural (Cazzu) y en el último momento pasó que rompieron la bolsa, con la presión salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza se aplastó.

“Yo tenía la máquina de los latidos ahí y empezó… (hace un ruido para ejemplificar reducción de latidos). Ese fue el peor sentimiento que he sentido en todo mi vida, de hecho yo estaba: ‘Dios, nunca te pido nada, por favor, no me hagas esto, que este golpe yo no te lo aguanto, mañana mismo agarro la pistola y… (hace una señal como de dispararse en la cabeza)”, es lo que dice Nodal en el adelanto de la entrevista.

Pese a aquel traumático momento, actualmente Christian Nodal y su esposa Cazzu se muestran felices con su hija, a quien suelen presumir con fotos y videos en redes sociales, dejando ver la familia unida que son.

