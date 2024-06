Christian Nodal habla sobre su peor discusión que tuvo con Cazzu antes de su separación

Christian Nodal y Cazzu anunciaron el fin de su relación después de casi dos años juntos. En una entrevista reciente, Nodal compartió detalles de una intensa discusión que tuvo con la rapera argentina sobre feminismo y la forma de vestir de ella.

Pelea que tuvo Nodal y Cazzu más fuerte

Christian Nodal habló sobre una intensa pelea con su expareja debido a una discusión sobre feminismo, admitiendo que su comprensión del tema cambió después de conocer a Cazzu.

“Recuerdo que yo creía entender de lo que se trataba el feminismo, pero después conocí a Julieta (Cazzu) y es increíble lo mucho que te puede enseñar”. Comentó el cantante.

El intérprete de "Adiós amor" admitió sentir vergüenza por subestimar el conocimiento y la pasión de Cazzu sobre el feminismo durante una discusión, que incluso llegó a centrarse en la forma en que viste la argentina.

“Ella es súper feminista y me acuerdo que, a veces, tenía conflicto con su vestimenta de que yo decía: 'pero mami, si tú estás tratando de dar este mensaje…'. Ella se enojó mucho, pero tuvo la paciencia de explicarme el empoderamiento y de dónde venía la igualdad. Le hice un pleito por eso y después ella me lo enseñó y fue el que más me dio vergüenza porque yo no conocía mucho del feminismo”.

