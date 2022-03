Chris Rock: No presentará cargos a Will Smith por la bofetada; informaron medios locales

Durante la ceremonia de los premios Oscar se vivió un momento de tensión, y es que durante un discurso de Chris Rock, Will Smith subió al escenario y abofeteó al también comediante debido a que se burló de la enfermedad de su esposa.

Sin embargo, el actor de películas como "Son como niños" aseguró que no presentará cargos en contra del protagonista de King Richard tras lo sucedido, esto de acuerdo con BNO News.

Tras este hecho, el propio Will Smith se disculpó en su discurso tras ser galardonado al Mejor Actor donde aseguró que "El amor te hace hacer cosas locas; soy un defensor del amor, me estoy esforzando por amar a la gente y no tengo por qué sonreír y aguantar ninguna broma", dijo entre lágrimas.

Fue tanto el enojo del actor que incluso fue tranquilizado en el corte comercial por Denzel Washington y Tyler Perry para evitar que cometiera otra agresión.

Hasta el momento, Chris Rock no se ha pronunciado al respecto de la bofetada, aunque antes de finalizar su discurso declaró que sería un momento histórico de la televisón mientras sonreía.

