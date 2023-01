Chaparro Chuacheneger: ¿Quién es y cómo se hizo famoso en las redes sociales?

Alejandro Rodríguez, mejor conocido como 'Chaparro Chuacheneger', es una estrella de internet originaria de Nuevo León que se viralizó en el año 2018 por el vídeo en donde aseguró que lo habían embrujado.

"Ya con este día van tres días que no voy a trabajar, y pues me dijeron 'Estás embrujado chaparro, alguien te está embrujando para que no trabajes', y yo siento aquí en el pecho que si es algo malo porque tampoco tengo ganas de ir mañana ni el viernes ni el sábado. Es un hechizo muy fuerte que me están haciendo, me quieren ver sin dinero, pobre. No comprendo por qué hay gente tan mala que no quiere ver que trabaje uno”, comentó en aquel video que se hizo viral.

Desde ese momento su fama no hizo otra cosa que multiplicarse, pues sus redes sociales crecieron exponencialmente, sobre todo en Facebook, en donde compartía vídeos y memes donde él era el protagonista.

Su éxito llegó a tal grado que varias marcas lo invitaron a hacer comerciales, el más recordado es uno de condones y según sus propias palabras eso ha provocado que haya acumulado tanto dinero que ya no sabe que hacer con él.

