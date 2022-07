CDMX: Florencia Serranía no comparecerá por colapso de la Línea 12

Florencia Serranía, extitular del Sistema de Transporte Colectivo (STC), no declarará por el colapso de la Línea 12 debido a que la Ministerio Público que está a cargo del caso considera que están vulnerándose sus derechos humanos, así lo dio a conocer Teófilo Benítez Granados, abogado de 13 de las víctimas.

A través de un video, el abogado reveló que la MP encargada del caso les solicitó justificar el porqué la exfuncionaria debe acudir a declarar, hecho que provocó que renunciara al cargo. Asimismo cuestionó la decisión tomada, pues asegura que está 'del lado' de Serranía.

"No puedo creer que la Ministerio Público nos pida justificar por qué pedimos la comparecencia de Florencia Serranía, ya que dice que estamos actuando en detrimento a sus derecho humanos, entonces yo le pregunto si las las víctimas no tiene derechos humanos, de qué lado está la Ministerio Público de la justicia o de no molestar a la amiga de su jefa", dice.

Teófilo Benítez Granados logró hace una semana que el Ministerio Público amplíe la investigación y cuente con todos los elementos necesarios para llevar a cabo un proceso, esto después de 14 meses.

