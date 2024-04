Caso Fofo: Este miércoles definen si queda libre o es vinculado a proceso

Este martes se llevó a cabo la segunda audiencia para definir la situación jurídica de Rodolfo 'N', el influencer que golpeó a una mujer por un problema con sus vehículos.

En los juzgados del Tribunal Superior de Justicia del penal de Barrientos, Fofo, según algunos medios, estuvo llorando y sin alzar la mirada mientras sus abogados buscaban reclasificar la acusación en su contra por feminicidio en grado de tentativa a sólo un ataque con lesiones.

Fofo busca salir libre

Los abogados de Rodolfo 'N' volvieron a pasar el video de la agresión de su cliente contra la señora que supuestamente rozó el espejo de su camioneta para comprobar que no la agredió más de un minuto como lo señaló la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sino fueron 8 segundos.

La defensa pide a la jueza que su cliente debe ser juzgado por lesiones dolosas y no por feminicidio. Al final, la autoridad resolvió hacer una pausa del caso hasta mañana miércoles 10 de abril a las 10 de la mañana para definir si dictarán auto de vinculación a proceso o se cambia, por lo que podría salir libre.

Víctima se sintió agredida de nuevo

Al salir de los juzgados del penal de Barrientos, la señora Edith ’N’ señaló que se sintió otra vez agradecida al tener que ver las imágenes de los golpes que recibió en una plaza comercial.

“Yo sé que es parte de su defensa, pero fue difícil, me sentí mal, agredida (...) si les soy sincera, ni siquiera lo voltee a ver porque psicológicamente no estoy preparada para enfrentarme con él. Sí tengo miedo, me siento con miedo, porque las amistades me dicen que me va a hacer, me va a deshacer y me siento aterrada”, declaró.

Por último, la víctima recalcó que tiene miedo de lo que pueda pasarle a ella o a su familia, pues sabe que se está enfrentando a una persona con dinero que puede cambiar el rumbo de su denuncia: “Éramos una familia normal, tranquila, y de repente nos la cambiaron toda. Mis hijos salen con terror a donde van porque tienen miedo”, concluyó.

