Carín León: Vandalizan su mural tras declaración de meterse un ‘pericazo’

Luego de las críticas a Carín León por decir en pleno concierto en el Estadio Fernando Valenzuela, en Hermosillo, Sonora, que tenía ganas de meterse un ‘pericazo’, su comentario ya escaló más allá de las redes sociales.

“Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es. Como buen hermosillense. ¿Para qué les voy a decir que no, si sí? Y al que no le guste es su problema, ni modo ¡Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera!”, mencionó el pasado 2 de marzo.

Secretaría de Salud de Sonora le reclama a Carín León

Para empezar, la Secretaría de Salud de Sonora le reclamó al cantante de regional mexicano que sus declaraciones puden generar adicciones en cierto sector de la población.

"Hay dos variables de mucho impacto en las adicciones, que son la permisividad social y la percepción de daño. De tal manera que si figuras públicas, a quienes siguen una gran cantidad de personas, sobre todo las más vulnerables que son adolescentes y jóvenes, esto les genera que a partir de la permisividad social identifiquen que no es tan perturbadora o dañina (la droga)”, declaró José Luis Garibaldi Zamora, Director General de Salud Mental y Adicciones.

El funcionario local explicó al medio Proyecto Puente que ese tipo de comportamientos de personas famosas podrían, incluso, aumentar cinco veces el consumos de drogas y que la gente se puede cegar ante los daños en la salud.

“Estas dos condiciones están muy ligadas entre sí e incrementan hasta 5 veces el riesgo de consumo de drogas ilegales… que no se debilite la sensación del daño y la perturbación que pueden hacer estas drogas ilegales”, dijo.

Modifican el mural de Carín León en Hermosillo

Carín León no sólo fue mal visto por las autoridades de salud, también hizo que su mural sobre bulevar Colosio en Hermosillo fuera vandalizado haciendo alusión a su comentario del ‘pericazo’.

Por medio de las redes se publicó un video donde una persona baja de su auto de lujo y le hace un par de rayas blancas con pintura de aerosol a la nariz del compositor. La modificación a la pintura, donde aparece junto a Natanael Cano, fue reprobada por muchos y causó burla de otros usuario de Internet.

TAMBIÉN TE PUEDEN INTERESAR: VIDEO: CONDUCTORES DE 'CUÉNTAMELO YA' SE BURLAN DEL INFARTO QUE SUFRIÓ RICARDO CASARES, DE 'VENGA LA ALEGRÍA'