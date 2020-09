Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo, se iluminó con la bandera de México

نضيء #برج_خليفة بعلم المكسيك في يوم استقلالها متمنين للشعب المكسيكي مزيداً من الرخاء والتقدّم#BurjKhalifa lights up for Mexico's Independence Day, wishing them peace and growth. pic.twitter.com/jJdkRRidBk

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) September 15, 2020