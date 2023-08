Brincos Dieras sale lesionado tras ser tacleado por sus fans en pleno show

Brincos Dieras ha escalado a la cima del entretenimiento en redes sociales, convirtiéndose en uno de los consentidos de los internautas gracias a sus videos virales que inundan internet y generan millones de vistas. Sin embargo, la preocupación en torno a su salud ha aumentado en las últimas semanas, ya que en dos ocasiones, una de ellas recientemente, el cómico ha tenido que abandonar sus presentaciones en ambulancia, generando inquietud entre sus seguidores y el público en general.

El famoso payaso, cuyo nombre real es Roberto Carlos, es reconocido por su estilo humorístico único y sus presentaciones llenas de energía. No obstante, los incidentes recientes han arrojado luz sobre los riesgos que puede conllevar su enfoque audaz en el escenario. La más reciente de estas situaciones ocurrió tras un show en la ciudad de Torreón, donde Brincos Dieras tuvo que abandonar el lugar en una ambulancia, lo que despertó preocupación entre sus seguidores y fanáticos.

En un intento de tranquilizar a sus seguidores y brindar claridad sobre lo sucedido, Roberto Carlos utilizó sus redes sociales para compartir detalles sobre su estado de salud. Reveló que se lastimó una costilla durante una dinámica en la que participó con dos personas del público. El cómico y los asistentes llevaron a cabo una plancha al estilo de la lucha libre, una maniobra que resultó en una lesión para el artista.

En un emotivo mensaje, Brincos Dieras compartió un video del momento exacto en el que sufrió la lesión en el escenario. En las imágenes, se puede observar al comediante interactuando con dos hombres a quienes invitó a subir al escenario. Durante la dinámica, los tres comenzaron a forcejear, adoptando posturas que, según algunos espectadores, podrían interpretarse como alusiones a posiciones sexuales. Esta elección controvertida en el material de entretenimiento del cómico ha generado un debate sobre los límites del humor y la responsabilidad artística.

"Mi raza! ¡Estoy bien! Si me llevó la ambulancia porque pensaron que era una fisura, pero bendito Dios sólo fue el golpe con medicamento sale. Gracias a la raza de Torreón. Nos la pasamos con madre y ¡el show debe continuar! Nos vemos esta noche en Culiacán solo pido de su comprensión, ya que no puedo hacer esfuerzos y no habrá maromas posiciones con Brincos helicópteros. Muchas gracias".

