Bram Inscore, compositor que trabajó con BTS, se quitó la vida a sus 41 años

El productor y compositor de Estados Unidos, Bram Inscore, conocido por trabajar junto a figuras como BTS y Troye Sivan, se quitó la vida a los 41 años en San Francisco, California.

De acuerdo con sus familiares, informaron que el músico "terminó con su vida, después de una ardua lucha contra la depresión", el 19 de diciembre.

"Desinteresado como ser humano y generoso como colaborador, sirvió ingeniosamente a la música, pero nunca a su propio ego. Una profunda compasión y un ingenio seco estaban incrustados en todo lo que hacía, aunque nunca buscó la alabanza o la aprobación", señala el texto.

Bram Inscore se interesó en la música a temprana edad, desde el bachillerato y posteriormente tomó la decisión de estudiar música de orquesta y jazz en la Universidad del Sur de California, que fueron las bases para su exitosa carrera en la industria.

Entre los temas en los que contribuyó se encuentran “Blue Neighbourhood”, “Don’t Give Up on Me”, “Lourder than Bombs”, el cual forma parte del disco de BTS titulado ‘Map of the Soul:7’.

