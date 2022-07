Black Panther 'Wakanda Forever': Marvel presentó primer tráiler oficial

Marvel Studios presentó el primer tráiler de “Black Panther: Wakanda Forever”, ambientado en “No Woman No Cry”, a los fanáticos en Comic-Con en San Diego.

Fue solo una parte de la presentación masiva del Hall H, que también incluyó adelantos de “Guardianes de la Galaxia Vol. 3”, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” y nueva información sobre la Fase 6 del UCM, que concluirá con dos películas de Avengers en 2025: “Avengers: The Kang Dynasty” y “Avengers: Secret Wars”.

El director de “Black Panther: Wakanda Forever” Ryan Coogler estuvo en San Diego para preestrenar la muy esperada película, que llegará a los cines el 11 de noviembre y servirá como conclusión de la Fase 4. Coogler rindió homenaje a Chadwick Boseman, quien murió en agosto de 2020.

“El impacto que tuvo en esta industria se sentirá para siempre”, dijo Coogler.

Después del éxito masivo de “Black Panther” en 2018, los planes para una secuela se pusieron rápidamente en marcha. Pero esos fueron alterados después de la inesperada muerte de Boseman por cáncer de colon. El estudio dijo que no cambiaría el papel de Boseman de T'Challa, pero ha salido muy poco sobre la película en los años posteriores.

La producción terminó en marzo después de varios retrasos, uno de los cuales se debió a una lesión sufrida por Letitia Wright, quien interpreta a la inteligente hermana de T'Challa, Shuri. También regresan Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke y Angela Bassett, pero no Daniel Kaluuya, cuyo horario de "Nope" entró en conflicto.

