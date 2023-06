Black Eyed Peas anuncia gira por México en septiembre y octubre

La banda estadounidense Black Eyed Peas ha anunciado que tendrá una gira en México del 30 de septiembre al 21 de octubre, con 10 conciertos entre esos días, con espera a que se abran nuevas fechas si es que hay lleno total en algunos.

Con la gira 'Elevation', el grupo que en los últimos años ha hecho varios dúos con reggaetoneros, iniciará su gira en Torreón, Coahuila el 30 de septiembre, para después estar el 3 de octubre en Monterrey, Nuevo León.

La banda con caciones como 'Mamacita', 'Ritmo' o 'The Time', se presentarán el 5 de octubre en Querétaro, y llegarán a la Ciudad de México el 7 de ese mismo mes, para después el 12 de octubre viajen a Puebla.

Black Eyed Peas empezará a cerrar su visita a México el 13 de octubre en Mérida, Yucatán; el 14 en Cancún; el 19 en Tijuana, el 20 en Mexicali y cerrarán el 21 de octubre en Guadalajara.

AMOR, MAGIA Y MÉXICO ES TODO LO QUE NECESITAMOS LA FIESTA COMIENZA EL 30 DE SEPTIEMBRE Y HASTA EL 21 DE OCTUBRE. ¡NOS VEMOS PRONTO! pic.twitter.com/VIKO0mqgDx — Black Eyed Peas (@bep) June 15, 2023

Aún se desconocen los auditorios, foros o recintos donde se presentarán, pero se espera que pronto se revelen los lugares y los precios para que la gente comience con la compra de boletos para poder cantar grandes éxitos de las primeras dos décadas de los 2000.

Cabe recordar que Black Eyed Peas, que tienen canciones como 'Boom Bomm Pow', 'Where Is The Love?', y 'Meet Me Halfway', pisaron México recientemente, pues el 14 de mayo estuvieron en la CDMX en el Tecate Emblema.

