Billy Idol en el Hell and Heaven: "Gracias por esta maldita noche"

¡Directo y a lo que vino! Billy Idol empezó su presentación en el festival Hell and Heaven directo a la nostalgia con 'Dancing With Myself' y 'Cradle of Love', esos temas clásicos que lo ha catapultado como una estrella del rock and roll. Vestido todo de negro y con su corte de pelo con las puntas alzadas, el músico siguió con otro combo de canciones que pegaron directo al corazón de sus seguidores por los recuerdos que trae.

La emoción del músico hizo que mejor se quitara la camisa para quedar solo cubierto con su chamarra negra y el pecho descubierto.

Directo al corazón

Para bajar un poco las emociones y llevarnos directo a los temas románticos, empezó a entonar 'Eyes without a Face'. Pero las sorpresas no terminaba, pues su guitarrista saco su parte flamenca y con su solo de instrumento le daba tiempo a Billy para irse a cambiar de ropa.

No lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después...

Ya de vuelta al escenario, el cantante se cambió de chamarra y ahora se puso una playera con su imagen que adornaba su torso y de inmediato soltó 'Mony Mony', otra de las canciones icónicas de su carrera. Pero Billie a sus 67 años ya no es el mismo que corría de un lado para otro como en los años 80, pues sus movimientos son más lentos al igual que la velocidad de sus temas, sin quitarle la importancia que estas tienen.

Llegan los regalos

A media presentación Idol hizo honor a su nombre complaciendo a sus seguidores regalando baquetas y el 'set list' que pegan en el piso para que se vayan guiando los músicos para saber qué canciones siguen. Pero el rock no terminaba todavía, su presentación continuaba llena de energía y con esa guitarra eléctrica que protagonizan los temas que viene haciendo desde hace más de cuatro décadas.

Es para todas las generaciones

El público de Billy Idol se creía que sólo era para señores arriba de los sesenta años, pero frente al escenario 'Heaven Stage' se podría apreciar gente de todas las edades. Desde los abuelos, hasta los padres cargando a las nuevas generaciones en su brazos o hombros.

"Esta noche es de rock and roll"

La velada no terminaba pero antes de terminar su presentación, descargo 'Rebel Yell' y el público volvió a explotar con otro nostálgico y energético tema. Billy termino sin playera, la cual aventó al público, pero de inmediato se fue a tapar para evitar un torson por el intenso frío de Toluca. "Esta noche es de rock and roll y gracias por esta maldita noche", grito para finalizar con 'White Weeding'.

