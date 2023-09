Benito Castro y Paco Stanley: ¿Cuál fue la relación entre el músico y el actor?

El mundo del entretenimiento mexicano se encuentra de luto tras el fallecimiento de Arturo Castro Hernández, conocido artísticamente como Benito Castro, a la edad de 77 años. La noticia de su partida deja tras de sí una trayectoria destacada en la música y la comedia, pero también el recuerdo de polémicas acusaciones que lo vincularon a uno de los momentos más oscuros de la historia del espectáculo en México.

Benito Castro, un versátil músico y actor, fue acusado en el pasado de suministrar drogas al comediante y conductor de televisión Paco Stanley, quien fue trágicamente asesinado en junio de 1999 afuera del restaurante El Charco de las Ranas, al sur de la Ciudad de México. En ese momento, las acusaciones crearon controversia y cuestionamientos sobre su relación con el fallecido humorista.

Si bien el músico rechazó enérgicamente las acusaciones, admitió públicamente que era amigo de Paco Stanley y que había lidiado con problemas de drogadicción en su vida.

La amistad entre Benito Castro y Paco Stanley fue una relación que trascendió los escenarios de la comedia. Ambos compartieron momentos de risas y camaradería, pero también enfrentaron desafíos personales y profesionales. Las acusaciones que rodearon la muerte de Paco Stanley dejaron una sombra sobre la imagen de Benito Castro, aunque este siempre mantuvo su inocencia.

Benito Castro fue un músico talentoso y prolífico, habiendo compuesto la música para numerosos programas de televisión a lo largo de su carrera. Su creatividad musical contribuyó al éxito de programas icónicos como "La Carabina de Ambrosio," "Paco Stanley," "La Güereja y Algo Más," "Güereja de mi Vida," "Anabel," "El Pirruris," "Alegría de Mediodía," "El Show del Loco Valdés," y "Sólo para Locos," entre otros.

A mediados de este año, el comediante Luis de Alba, quien interpreta a El Pirruris, hizo comentarios sobre Benito Castro, sugiriendo que fue este último quien consumía drogas y no Paco Stanley. Estos comentarios revivieron la polémica sobre las acusaciones.

En un controvertido documental titulado "El Show: Crónica de un asesinato," Benito Castro narró un episodio vivido durante el interrogatorio policiaco posterior al asesinato de Paco Stanley, lo que parecía dar a entender que él proporcionaba drogas al comediante. Sin embargo, más tarde, el músico explicó que se trataba de una broma que se había malinterpretado.

"No le vendía cocaína yo a Paco. Quise hacer un chiste y me salió el tiro por la culata, cosa que me vale madre, porque nunca he negado mi adicción a las drogas, mientras la tuve nunca la negué", declaró Benito Castro, reiterando su posición de inocencia en relación con las acusaciones.

